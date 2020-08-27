Минское «Динамо» проиграло дома польскому «Пясту» и вылетело из Лиги Европы

Первую потерю понес белорусский футбол в еврокубковых турнирах сезона 2020/21.



Фото из микроблога «Пяста»

Сегодня минское «Динамо» на домашней арене уступило в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы «Пясту» из польского Гливице.

Гости по разу отличились в каждом из таймов. Отличились Липски (10-я минута) и Сверчок (56-я).

Сегодня еще один наш полпред вступит в борьбу — «Шахтер» примет на своем поле молдавский «Сфынтул Георге».