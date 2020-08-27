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Минское «Динамо» проиграло дома польскому «Пясту» и вылетело из Лиги Европы
Источник материала: Навiны
Первую потерю понес белорусский футбол в еврокубковых турнирах сезона 2020/21.
Сегодня минское «Динамо» на домашней арене уступило в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы «Пясту» из польского Гливице.
Гости по разу отличились в каждом из таймов. Отличились Липски (10-я минута) и Сверчок (56-я).
Сегодня еще один наш полпред вступит в борьбу — «Шахтер» примет на своем поле молдавский «Сфынтул Георге».
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Первую потерю понес белорусский футбол в еврокубковых турнирах сезона 2020/21.
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