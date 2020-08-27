Экологический совет СНГ в Минске обсудил изменение климата

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переработка отходов, изменение климата и «зеленая экономика» – эти вопросы обсуждали сегодня в Минске. Там прошло заседание Межгосударственного экологического совета СНГ, сообщает телеканал «МИР 24».

«Нам есть что показать: как мы сохраняем природные богатства, как мы работаем со стойкими органическими загрязнителями, как мы работаем с вовлечением отходов в хозяйственный оборот. Это сегодня главные вопросы природоохранного ведомства, которые влияют на жизнь наших людей», – отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык.