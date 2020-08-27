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Экологический совет СНГ в Минске обсудил изменение климата
27.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переработка отходов, изменение климата и «зеленая экономика» – эти вопросы обсуждали сегодня в Минске. Там прошло заседание Межгосударственного экологического совета СНГ, сообщает телеканал «МИР 24».
В Беларуси уже действует ряд новых экостандартов. С будущего года в кафе и ресторанах
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Среди других тем заседания – переработка отходов и «зеленая экономика».
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