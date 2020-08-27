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Экологический совет СНГ в Минске обсудил изменение климата

27.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переработка отходов, изменение климата и «зеленая экономика» – эти вопросы обсуждали сегодня в Минске. Там прошло заседание Межгосударственного экологического совета СНГ, сообщает телеканал «МИР 24».

«Нам есть что показать: как мы сохраняем природные богатства, как мы работаем со стойкими органическими загрязнителями, как мы работаем с вовлечением отходов в хозяйственный оборот. Это сегодня главные вопросы природоохранного ведомства, которые влияют на жизнь наших людей», – отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык.

В Беларуси уже действует ряд новых экостандартов. С будущего года в кафе и ресторанах не будут использовать одноразовую пластиковую посуду. Кроме того, сделана ставка на развитие экологичного транспорта – в крупных городах уже курсируют электробусы. Для граждан страны отменили таможенные пошлины на ввоз электромобилей.



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Теги: Минск
 
 
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Среди других тем заседания – переработка отходов и «зеленая экономика».
 
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