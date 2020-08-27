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На площади Независимости начали задерживать мужчин — участников шествия верующих
Источник материала: Навiны
Силовики оттесняют участников шествия верующих из центра площади Независимости к гостинице «Минск». Подъехало четыре автозака. Начались задержания мужчин. Группу протестующих у костела пока не трогают.
Перед этим к журналистам подошел человек в штатском и настоятельно попросил прекратить видеосъемку, в противном случае их задержат. Сотрудникам СМИ — всего около десяти человек — не разрешают передвигаться.
Ранее на площади Свободы было
Стало известно о задержании корреспондентов «Радыё Свабода» Олега Груздиловича и Андрея Рабчика.
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Силовики оттесняют участников шествия верующих из центра площади Независимости к гостинице «Минск». Подъехало четыре автозака. Начались задержания мужчин....
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