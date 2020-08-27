Импичмент 1996 года: цена одной подписи. Можно ли с Лукашенко вести переговоры

1996 год. Политический кризис в стране. Есть повод и основания для объявления А.Лукашенко импичмента. Документы для импичмента в Конституционном суде. 22 ноября Конституционный суд должен был принять решение и отстранить А.Лукашенко от власти.





В то время я имел честь работать помощником заместителя Председателя Верховного Совета Республики Беларусь 13 созыва Г.Д.Карпенко. Был не только свидетелем, но и участником подготовки документов для импичмента.





21 ноября 1996 года в Беларусь прилетают срочно три высших должностных лица России, якобы, для мирного разрешения политического кризиса – В.Черномырдин, Г.Селезнев и Е.Строев.





Предложение простое и понятное. Для выхода из политического кризиса в Беларуси проводится Конституционная реформа. Создается конституционная комиссия для подготовки новой Конституции. 50 человек делегирует Верховный Совет, 50 человек администрация президента и председателем комиссии назначается А.Лукашенко. Конституция принимается на референдуме, после чего проводятся выборы Верховного Совета и Президента. Верховный Совет отзывает документы на импичмент А.Лукашенко и продолжает работать. Гарантами договора, заключенного между А.Лукашенко и С. Шарецким выступают В.Черномырдин, Г.Селезнев и Е.Строев.





Всю ночь 21 ноября до 5 часов утра 22 ноября на Войсковом переулке в Минске заседают Российская тройка «гарантов», А.Лукашенко, С.Шарецкий и сломленный В.Тихиня. Никого в зал заседаний не пускают, С.Шарецкого для консультаций не выпускают, хотя в фойе много депутатов, журналистов, работников секретариата ВС.





В 5 часов выходит С.Шарецкий и показывает Г.Карпенко подписанный договор. Первая реакция Г.Карпенко: «Это п….ц». Это цитата.





В 10 часов Верховный Совет принимает решение об отзыве документов на импичмент А.Лукашенко, тем самым выполняя подписанный договор. Это была пятница. А в понедельник А.Лукашенко разгоняет Верховный Совет.





Вот и вся цена договороспособности А.Лукашенко. Вот и вся цена и роль «гарантов». По старой доброй российской традиции – они обнулились. Их задача, как оказалось, была достаточно проста – вытянуть из политической петли своего ставленника.





Кстати, недавно С.Лавров заявил, что Кремль не против идеи проведения конституционной реформы в Беларуси. Правильно говорится, что новое – это хорошо забытое старое. Обращаем внимание, кто из «наших» начнет эту идею проталкивать.





Вывод из вышеизложенного очевидный. А.Лукашенко – не договороспособный. Любые договоры, переговоры с ним контрпродуктивны и несут в себе угрозу тем, кто это пытается делать. Все аналитики и политики, не теряйте время и усилия, этот путь бессмысленный и тупиковый.





Исходить нужно из реальной ситуации. Мы имеем классический финал любой диктатуры – противостояние НАРОДА и диктатора. Народу, как первоисточнику власти, не о чем договариваться с менеджером. Народ должен потребовать менеджера покинуть кабинет. Все здравомыслящие госслужащие, военнослужащие должны или перейти на сторону НАРОДА или не выполнять преступные приказы диктатора. В противном случае их диктатор может превратить в соучастников особо опасного госпреступления – антиконституционного захвата власти и удержания ее вооруженным путем.





Когда диктатор бегает по Минску с автоматом, да еще одевает в бронежилет малолетнего сына и дает в руки ему автомат, когда министр обороны в Минске захватывает «безымянную высоту», которая никому не нужна и т.д. – это финиш, это агония режима.





Просто нужно осознать всем, кто это не осознал – МЫ ВСЕ ЕДИНЫЙ БЕЛОРУССКИЙ НАРОД. Нет никакого деления между тех, кто идет в будущее. Кто хочет остаться в прошлом – это их проблемы. И чем быстрее мы это осознаем, тем быстрее закончится этот кошмар в истории Беларуси.





По выборам однозначно можно сказать, что они сфальсифицированы. Это знают те, кто их фальсифицировал и это знают те, кто участвовал в протестном голосовании и их количество мы наблюдаем по всей Беларуси на мирных акциях протеста против лжи и фальсификаций. А.Лукашенко не получил мандат народа на право управлять государством. Поэтому должен уйти.





А далее, поскольку все выборы и референдумы за период правления А.Лукашенко международным демократическим сообществом не признаны как прозрачные, демократические и открытые, результаты Верховным судом признаются как ничтожные и в действие вступает Конституция Республики Беларусь 1994 года.





По этой Конституции проводятся парламентские выборы. Вновь избранный парламент двумя третями голосов упраздняет в Конституции главу о Президенте Республики Беларусь и из своего состава избирает главу государства с представительскими функциями. Отпадает необходимость проведения президентских выборов.





При данном варианте устраняем риск получить очередную диктатуру. Возможны и другие варианты, но опыт и ошибки нашей истории учесть необходимо.





Помощник заместителя Председателя

Верховного Совета Республики Беларусь

13 созыва Г.Д.Карпенко Валерий Костка.



