ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эстония не признала результаты президентских выборов в Беларуси

28.08.2020 07:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Так как они не были свободными и справедливыми.



Эстония поддерживает введение адресных санкций против лиц, виновных в насилии и фальсификациях на выборах. При этом санкции не должны наносить вред рядовым гражданам Беларуси. 

Целью санкций является удержание лиц, ответственных, участвующих или способствующих фальсификации результатов выборов, насилию или нарушениям прав человека в Беларуси, подальше от территории Эстонии. Правительство планирует принять постановление о наложении санкций, а список конкретных лиц будет установлен постановлением министра иностранных дел после вступления постановления в силу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так как они не были свободными и справедливыми.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси задержаны более 100 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика