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Журналистов начали отпускать из милиции
Источник материала: Навiны
Правоохранители начали отпускать
На данный момент отпущены четверо, в т.ч. корреспонденты БелаПАН Захар Щербаков и Сергей Сацюк.
Также уже вышли из здания Октябрьского РУВД Елена Васильева («Спутник») и Евгений Одиноков (РИА Новости).
У фотографа «Радыё Свабода» Уладзя Гридина сотрудники милиции потребовали показать содержимое мобильного телефона. После отказа ему пригрозили тем, что оставят его на двое суток в изоляторе. Гридин передал через коллег просьбу связаться с адвокатом.
Более 30 журналистов белорусских и зарубежных СМИ
Представители МВД и ГУВД Мингорисполкома не смогли назвать причину задержания журналистов. Они лишь сказали, что сотрудников СМИ доставили в РУВД для проверки личности, и что все они будут отпущены.
Ранее Белорусская ассоциация журналистов
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Правоохранители начали отпускать задержанных сегодня на площади Свободы в Минске журналистов.
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