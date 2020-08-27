Журналистов начали отпускать из милиции

Правоохранители начали отпускать задержанных сегодня на площади Свободы в Минске журналистов.

На данный момент отпущены четверо, в т.ч. корреспонденты БелаПАН Захар Щербаков и Сергей Сацюк.

Также уже вышли из здания Октябрьского РУВД Елена Васильева («Спутник») и Евгений Одиноков (РИА Новости).

У фотографа «Радыё Свабода» Уладзя Гридина сотрудники милиции потребовали показать содержимое мобильного телефона. После отказа ему пригрозили тем, что оставят его на двое суток в изоляторе. Гридин передал через коллег просьбу связаться с адвокатом.

Более 30 журналистов белорусских и зарубежных СМИ были задержаны сегодня в районе площади Свободы и возле Красного костела. Они планировали освещать шествие представителей разных конфессий от площади к костелу. Все журналисты были обозначены бейджами и жилетами.

Представители МВД и ГУВД Мингорисполкома не смогли назвать причину задержания журналистов. Они лишь сказали, что сотрудников СМИ доставили в РУВД для проверки личности, и что все они будут отпущены.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов потребовала от властей прекратить давление на прессу.

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