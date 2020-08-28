Сергей Гуриев: Модель, на которую полагался Александр Лукашенко, зашла в тупик

Сергей Гуриев - главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 3 ноября 2015 года по 2019 год, ректор Российской экономической школы с 2004 по 2013 год, президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ (с 2005 года). С 2013 года, после эмиграции во Францию — профессор экономики парижской Школы политических наук (Sciences Po). Доктор экономических наук и кандидат физико-математических наук.









«А у России и своих лишних денег нет и нет желания помогать Лукашенко без встречных шагов. Какие это шаги, мы знаем: Путину было бы выгодно, если бы Беларусь глубже интегрировалась с Россией», — говорит экономист.





По его словам, Лукашенко понимал, что он не хочет быть губернатором российской области, не хочет занимать позиций в Союзном государстве, где у него не было бы власти и он отказывался.





С другой стороны, экономическая ситуация зашла в тупик.





«Если посмотрите на доходы граждан, экономический рост последних лет, то экономического роста нет. В этом году отдельная проблема связана с глобальной пандемией. То, что Лукашенко не справился с проблемой ответа на COVD-19 — отдельная проблема. МВФ до всех протестов прогнозировал спад ВВП на 6% в этом году. И в этом смысле ситуация трудная, но не отчаянная», — комментирует Гуриев.





Он предложил вернуться на несколько месяцев назад и задаться вопросом: будет ли в Беларуси какой-то макроэкономический коллапс?





«Тогда об этом было рано говорить, сейчас все может быть немножно по-другому», —предупредил Гуриев.