Подросток написал более 20 000 безграмотных статей в «Википедии» на языке, которого не знает

Источник материала: Onliner

Внимательный пользователь площадки Reddit обнаружил в «Википедии» плодовитого автора, который разместил 20 тыс. материалов на шотландском языке, а также внес 200 тыс. правок. Это примерно 49% от общего количества материалов, размещенных в популярной интернет-энциклопедии на языке, который также называют «скотс». Автор — сейчас 19-летний парень из Южной Каролины, начал свою деятельность в 12 лет.

Автор правок и размещенных материалов трудился под псевдонимом AmaryllisGardner. К сожалению участников «Википедии», шотландским языком он не владеет, поэтому тексты выходили безграмотные и с использованием случайных слов. Предполагается, что для написания материалов парень использовал автоматические переводчики, разбавляя текст американским английским.

На протяжении долгих лет никто не обращал внимание на происходящее из-за малой востребованности шотландской версии «Википедии»: «До нее нет никому дела». Теперь интернет-энциклопедии придется решить, что делать с трудами подростка. Появилось два лагеря: одни предлагают удалить все материалы AmaryllisGardner, другие — просто привести в порядок. Второй вариант рассматривает и Майкл Демпстер — руководитель Центра шотландского языка из города Перт в Шотландии.

«Парень проделал огромную работу, создав редактируемую инфраструктуру», — заявил он.

На AmaryllisGardner, в свою очередь, обрушился шквал критики. «Мне было всего 12 лет, когда я начинал, — сказал парень. — Начиная что-то в юном возрасте, ты не можешь понять, что твоя новая привычка со временем станет нездоровой и бесполезной».