|
Подросток написал более 20 000 безграмотных статей в «Википедии» на языке, которого не знает
Источник материала: Onliner
Внимательный пользователь площадки Reddit
Автор правок и размещенных материалов трудился под псевдонимом AmaryllisGardner. К сожалению участников «Википедии», шотландским языком он не владеет, поэтому тексты выходили безграмотные и с использованием случайных слов. Предполагается, что для написания материалов парень использовал автоматические переводчики, разбавляя текст американским английским.
На протяжении долгих лет никто не обращал внимание на происходящее из-за малой востребованности шотландской версии «Википедии»: «До нее нет никому дела». Теперь интернет-энциклопедии придется решить, что делать с трудами подростка. Появилось два лагеря: одни предлагают удалить все материалы AmaryllisGardner, другие — просто привести в порядок. Второй вариант рассматривает и Майкл Демпстер — руководитель Центра шотландского языка из города Перт в Шотландии.
«Парень проделал огромную работу, создав редактируемую инфраструктуру», — заявил он.
На AmaryllisGardner, в свою очередь, обрушился шквал критики. «Мне было всего 12 лет, когда я начинал, — сказал парень. — Начиная что-то в юном возрасте, ты не можешь понять, что твоя новая привычка со временем станет нездоровой и бесполезной».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внимательный пользователь площадки Reddit обнаружил в «Википедии» плодовитого автора, который разместил 20 тыс. материалов на шотландском языке, а также внес 200 тыс....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)