ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко твердит, что протесты скоро утихнут

28.08.2020 12:07 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко убеждает себя и ближайшее окружение в том, что ситуацию в стране удалось взять под контроль и протесты вот-вот утихнут.

"… эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - заявил сегодня Лукашенко, посещая в Орше один из заводов по производству молочной продукции.

Уверенности белорусскому правителю добавляет вчерашняя поддержка со стороны Путина в виде заявления о готовности отправить в Беларусь вежливых человечков.

Кроме того, вчера в Минске начала работать команда спецов, которых глава Совбеза РФ Патрушев лично доставил в Минск. Новая тактика по разгону акций протеста была применена возле Красного костела на площади Независимости в столице Беларуси.

Новинкой стали и репрессивные действия силовиков в отношении прессы, которых в нарушение кучи законов свезли в РУВД.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко убеждает себя и ближайшее окружение в том, что ситуацию в стране удалось взять под контроль и протесты вот-вот утихнут.
 
Новости дня
Новости разные
 
Google впервые использовала квантовую симуляцию для вычисления химической реакции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика