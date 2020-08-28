Лукашенко твердит, что протесты скоро утихнут

Источник материала: АФН

Лукашенко убеждает себя и ближайшее окружение в том, что ситуацию в стране удалось взять под контроль и протесты вот-вот утихнут.

"… эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - заявил сегодня Лукашенко, посещая в Орше один из заводов по производству молочной продукции.

Уверенности белорусскому правителю добавляет вчерашняя поддержка со стороны Путина в виде заявления о готовности отправить в Беларусь вежливых человечков.

Кроме того, вчера в Минске начала работать команда спецов, которых глава Совбеза РФ Патрушев лично доставил в Минск. Новая тактика по разгону акций протеста была применена возле Красного костела на площади Независимости в столице Беларуси.

Новинкой стали и репрессивные действия силовиков в отношении прессы, которых в нарушение кучи законов свезли в РУВД.