Пресс-секретарь Путина про рефинансирование 1 миллиарда: «Контакты продолжаются»

Источник материала: Onliner

Вчера Александр Лукашенко заявил, что миллиард долларов российского кредита мы «договорившись с Россией, оставим, и это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты». Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока переговоры по поводу рефинансирования продолжаются. Они идут на уровне финансовых властей двух стран.

— Я оставлю этот вопрос нашим финансовым властям, именно они осуществляют контакты со своими белорусскими коллегами. Контакты продолжаются, — цитирует Пескова ТАСС.

Между тем он добавил, что события в Беларуси не способствуют стабильности российской экономики.

— Это вызывает обеспокоенность, — отметил Песков.

Что же касается резерва правоохранителей, о котором говорил Владимир Путин, то Песков заявил, что «Путин исходит из того, что резерв правоохранителей для Беларуси не будет использован и Минск не столкнется с негативным развитием ситуации».

На вопрос о составе и численности резерва правоохранителей РФ для Беларуси он не ответил, отметив, что это «достаточно разумное количество».