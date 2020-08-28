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У Олега ЛСП - новый клип. Его поймут не все
Источник материала: Tut.by
Белорусский рэпер Олег Савченко из группы «ЛСП» выпустил клип на песню «Десять негритят». «Отличный артхаус», — пишут в комментариях к ролику.
Сегодня Олег ЛСП выложил в Сеть песню «Десять негритят», следом вышел клип. Вероятно, так музыкант отреагировал на то, что на днях культовый роман Агаты Кристи «Десять негритят» предложили переименовать в «Их было десять», чтобы название не казалось расистским.
Трек посвящен друзьям музыканта и конфликту богатых и бедных: он о том, как важно не зазнаваться. Олег поет: «И среди отбросов ценится честь / Чаще, чем среди богачей / И лишь в грязи я смог найти друзей / И там же капитал забрал — он был ничем».
Возможно, сингл войдет в новый альбом рэпера. Релиз ожидается осенью, но точная дата пока неизвестна. При этом в описании к клипу «Десять негритят» Олег оставил подпись: «11/09». Поклонники считают, что это и есть дата выхода альбома.
В клипе смешаны разные техники: он состоит из видео, где появляется сам Олег, и анимации, созданной в том числе методом стоп-моушен (покадровая съемка предметов). Комментаторы ролик похвалили, хотя песня понравилась не всем: «Песня не зашла, но клип — отличный артхаус». Вот что еще они пишут: «Песня должна называться «Их было десять», «Какое название… Играешь с огнем», «Неужели это не фит? Не верю своим глазам», «Отличная аллегория на то, что сейчас происходит с рэпом, Олег, ты супер!», «Типичные белорусские мультики 6+».
Напомним, у Олега ЛСП уже выходили анимированные клипы. Например,
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Белорусский рэпер Олег Савченко из группы «ЛСП» выпустил клип на песню «Десять негритят». «Отличный артхаус», - пишут в комментариях к ролику.
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