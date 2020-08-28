Девальвация продолжается: все валюты обновили рекорды на бирже

Сегодня её значение выросло на 0,54%, а с начала недели на 5,42%. С начала года корзина валют подорожала на 16,54%.





В августе торги проводились уже 20 раз. Белорусский рубль только на самых первых торгах месяца смог укрепиться к валютной корзине.





Курс доллара поднялся всего на 0,0019 BYN до 2,6631 BYN/USD.





Доллар дорожает непрерывно уже десятые торги подряд. За это время его курс подскочил на 0,2067 BYN и уже третий раз подряд установил исторический рекорд.





Сегодня объём торгов долларом на БВФБ составил почти 43 млн. USD.





Август ещё не закончился, но исторический максимум объёма торгов уже установлен. Он превысил 1,111 млрд. долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2015 года — 0,937 млрд. USD.





Курс евро вырос на 0,0178 BYN до 3,1668 BYN/EUR. Европейская валюта обновила исторический максимум шестой раз подряд, а за последние 10 дней рекорд был обновлён уже 9 раз.





С начала августа евро подорожал почти на 27 копеек.





Курс российского рубля подскочил ещё на 0,0289 BYN до 3,5702 BYN/100 RUB и впервые за 2 года и 7 месяцев установил абсолютный максимум.





Российский рубль дорожает уже восьмые торги подряд, а с начала месяца стоимость сотни российских рублей выросла на 25 копеек.





Итоги недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль значительно девальвировался сразу ко всем основным валютам. Все конкуренты белорусского рубля завершили неделю на исторических максимумах:





курс доллара +0,1415 BYN (+5,61%);

курс евро +0,1849 BYN (+6,20%);

курс российского рубля +0,1697 BYN (+4,99%);





валютная корзина +5,42%.









Центробанк России

На бирже в Москве к 11–30 средневзвешенный курс доллара упал на 60 копеек до 74,6382 российских рублей. Аналогичный курс евро снизился на 25 копеек до 88,7448 российских рублей.





Итоги недели на валютном рынке России

Российский рубль девальвировался к доллару и евро:





курс доллара +0,5383 (+0,73%);

курс евро +1,0105 (+1,15%).







