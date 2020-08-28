Эльвира Герман: Андрей Кравченко уволен из госструктуры за то, что подписал письмо спортивной общественности

"На меня лично никакого пресса не было. Со мной даже никто не разговаривал по этому поводу. Но я знаю, что есть ребята, например, многоборец Андрей Кравченко, который испытал на себе определенные последствия. Его уволили из госструктуры за то, что он подписал письмо. Ну а по поводу меня, повторюсь, все спокойно. Тем не менее жду 5 сентября, когда состоится собрание по поводу пересмотра президентских стипендий для спортсменов. Снимут их или нет, сократят или оставят в прежнем объеме. В общем, посмотрим в сентябре, насколько правдивы слова заместителя министра", — сказала Герман в интервью