ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стоимость денег на рублевом межбанковском рынке взлетела до 18,5% годовых

28.08.2020 16:17 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

На фоне дефицита рублевой ликвидности банков Нацбанк Беларуси провел дополнительный кредитный аукцион на срок 5 дней.

Как сообщил регулятор, на аукцион поступили 34 заявки от 8 банков со ставками от 7,75 % до 20,00 % годовых на общую сумму 1334,89 млн. рублей.

«Принято решение предоставить банкам ресурсы в сумме 549,29 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 18,57 % годовых, ставка отсечения составила 16,10 % годовых», - говорится в сообщении Нацбанка РБ

Поскольку Нацбанк лишь на треть удовлетворил спрос на ликвидность, сегодня на рублевом межбанке также продолжится рост процентных ставок.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фоне дефицита рублевой ликвидности банков Нацбанк Беларуси провел дополнительный кредитный аукцион на срок 5 дней.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Многие частные предприятия подло себя ведут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика