|
Погода в СНГ: солнечно и без осадков в Кыргызстане, прохладно и дожди в Беларуси
28.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переменная облачность, дожди и грозы ожидаются сегодня в Москве. Температура воздуха днем будет плюс 21. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
В Бишкеке сегодня солнечно и без осадков, воздух прогреется до 27. Синоптики обещают хорошую погоду по всей республике в течение трех дней. Впереди у граждан Кыргызстана длинные выходные, страна будет отмечать День независимости.
Традиционно многие выезжают
Казахстан
В Алматы сегодня солнечно, но прохладно, всего +21. Осадков не ожидается, как и на большей части страны. В южных областях Казахстана по-прежнему жаркая погода и сохраняется повышенная пожарная опасность. На днях в одном из районов произошло сильное возгорание сухой травы, и огонь чуть не перекинулся на кладбище.
Беларусь
Без зонта сегодня в Беларуси лучше из дома не выходить. В стране держится прохладная и дождливая погода. Ночью 10 – 15 градусов, днем – 17 – 22. На берегах белорусских рек и озер соберутся любители рыбалки и проведут спортивные соревнования по лову карасей, окуней и щуки. Кто больше выловит, тот и станет победителем. Потом из трофеев планируют сварить уху.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)