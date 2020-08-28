Погода в СНГ: солнечно и без осадков в Кыргызстане, прохладно и дожди в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переменная облачность, дожди и грозы ожидаются сегодня в Москве. Температура воздуха днем будет плюс 21. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке сегодня солнечно и без осадков, воздух прогреется до 27. Синоптики обещают хорошую погоду по всей республике в течение трех дней. Впереди у граждан Кыргызстана длинные выходные, страна будет отмечать День независимости.

Традиционно многие выезжают отдыхать на Иссык-Куль. Там забронированы почти все места в пансионатах. Температура воды в озере держится на уровне 21 градуса, а воздуха – 25. Это комфортные условия для отдыха и купания.

Казахстан

В Алматы сегодня солнечно, но прохладно, всего +21. Осадков не ожидается, как и на большей части страны. В южных областях Казахстана по-прежнему жаркая погода и сохраняется повышенная пожарная опасность. На днях в одном из районов произошло сильное возгорание сухой травы, и огонь чуть не перекинулся на кладбище.

«Куда ни посмотришь, на наших кладбищах очень много сухостоя и мусора. Пожалуйста, приходите, убирайте могилочки своих ближних и этим самым вы внесете большой вклад в профилактику пожаров в нашем городе», – сказал протоиерей, клирик Храма Христа Спасителя Алматы Анатолий Измеров.

Беларусь

Без зонта сегодня в Беларуси лучше из дома не выходить. В стране держится прохладная и дождливая погода. Ночью 10 – 15 градусов, днем – 17 – 22. На берегах белорусских рек и озер соберутся любители рыбалки и проведут спортивные соревнования по лову карасей, окуней и щуки. Кто больше выловит, тот и станет победителем. Потом из трофеев планируют сварить уху.