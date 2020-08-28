ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Здание посольства Беларуси в Германии забросали краской и разрисовали анархистской символикой

28.08.2020 16:43 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Здание посольства Беларуси в Германии забросали краской и разрисовали анархистской символикой

По факту вандализма в Министерство иностранных дел вызвали посла Германии для вручения ноты протеста. 

Здание посольства Беларуси в Германии забросали краской и разрисовали анархистской символикой. Это то, что придется отмывать. На стенах были и световые проекции с антиправительственными лозунгами и бело-красно-белой символикой. Это итоги так называемой «мирной акции» у посольства Беларуси в Берлине. Иначе как актом вандализма их назвать сложно.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту вандализма в Министерство иностранных дел вызвали посла Германии для вручения ноты протеста.  Здание посольства Беларуси в Германии забросали краской и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: солнечно и без осадков в Кыргызстане, прохладно и дожди в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика