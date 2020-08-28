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Здание посольства Беларуси в Германии забросали краской и разрисовали анархистской символикой
Источник материала: ОНТ
По факту вандализма в Министерство иностранных дел вызвали посла Германии для вручения ноты протеста.
Здание посольства Беларуси в Германии забросали краской и разрисовали анархистской символикой. Это то, что придется отмывать. На стенах были и световые проекции с антиправительственными лозунгами и бело-красно-белой символикой. Это итоги так называемой «мирной акции» у посольства Беларуси в Берлине. Иначе как актом вандализма их назвать сложно.
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По факту вандализма в Министерство иностранных дел вызвали посла Германии для вручения ноты протеста. Здание посольства Беларуси в Германии забросали краской и...
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