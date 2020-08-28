Источник материала: ОНТ

По факту вандализма в Министерство иностранных дел вызвали посла Германии для вручения ноты протеста.

Здание посольства Беларуси в Германии забросали краской и разрисовали анархистской символикой. Это то, что придется отмывать. На стенах были и световые проекции с антиправительственными лозунгами и бело-красно-белой символикой. Это итоги так называемой «мирной акции» у посольства Беларуси в Берлине. Иначе как актом вандализма их назвать сложно.

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