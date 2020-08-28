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Обнародованы фото самого мощного взрыва в истории — испытаний "Царь-бомбы"
28.08.2020 18:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Термоядерная авиационная бомба АН602 под названием "Царь-бомба" разрабатывалась в СССР с 1965 года группой физиков-ядерщиков под руководством академика Академии наук СССР Игоря Курчатова.
О предстоящих испытаниях 50-мегатонной бомбы объявил лично Хрущев в своем докладе 17 октября 1961 года на XXII съезде КПСС. До официального объявления в неформальной беседе он рассказал о бомбе одному из американских политиков, и эту информацию опубликовала "Нью-Йорк Таймс".
Ее испытали на ядерном полигоне "Сухой Нос", расположенном на острове Новая Земля. Для доставки бомбы коллективом под руководством Александра Надашкевича в 1955 году был разработан модифицированный вариант бомбардировщика Ту-95 — Ту-95В. Этот самолет, который доставил и сбросил бомбу на место испытаний, был изготовлен в единственном экземпляре.
Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.
Журналисты американского издания The Drive назвали бомбу "выдающимся технологическим достижением", а также "чудовищным оружием". Они отметили, что новый фильм "Росатома" дает новый взгляд на это уникальное испытание, ведь ранее были доступны только небольшие видео и низкокачественные фотографии.
"Царь-бомба" внесена в Книгу рекордов Гиннесса.
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Самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества было испытано в СССР 30 октября 1961 года, архивные фото в четверг обнародовала корпорация "Росатом".
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