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Обнародованы фото самого мощного взрыва в истории — испытаний "Царь-бомбы"

28.08.2020 18:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Термоядерная авиационная бомба АН602 под названием "Царь-бомба" разрабатывалась в СССР с 1965 года группой физиков-ядерщиков под руководством академика Академии наук СССР Игоря Курчатова.

О предстоящих испытаниях 50-мегатонной бомбы объявил лично Хрущев в своем докладе 17 октября 1961 года на XXII съезде КПСС. До официального объявления в неформальной беседе он рассказал о бомбе одному из американских политиков, и эту информацию опубликовала "Нью-Йорк Таймс".

Ее испытали на ядерном полигоне "Сухой Нос", расположенном на острове Новая Земля. Для доставки бомбы коллективом под руководством Александра Надашкевича в 1955 году был разработан модифицированный вариант бомбардировщика Ту-95 — Ту-95В. Этот самолет, который доставил и сбросил бомбу на место испытаний, был изготовлен в единственном экземпляре.

Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Журналисты американского издания The Drive назвали бомбу "выдающимся технологическим достижением", а также "чудовищным оружием". Они отметили, что новый фильм "Росатома" дает новый взгляд на это уникальное испытание, ведь ранее были доступны только небольшие видео и низкокачественные фотографии.

"Царь-бомба" внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

 
 
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Самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества было испытано в СССР 30 октября 1961 года, архивные фото в четверг обнародовала корпорация "Росатом".
 
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