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Мошенники пугают «короной» и выуживают информацию о постояльцах белорусских гостиниц

28.08.2020 18:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министерство здравоохранения Беларуси предупредило о действиях мошенников, которые, используя электронный адрес, похожий на адрес Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, пытаются получить персональные данные гостей отелей. Рассылка ведется с адреса secretar@rcheph.com, в то время как настоящий адрес учреждения размещен в доменной зоне .by.

«В настоящее время зафиксирована рассылка мошенников в адрес отелей Беларуси почтовых сообщений с адреса электронной почты: secretar@rcheph.com об ухудшении эпидемиологической ситуации в Республике Беларусь и предоставления персональных данных гостей отелей», — рассказывает белорусский Минздрав в своем Telegram-канале.

«Официально сообщаем, что Министерство здравоохранения и подведомственные ему организации не осуществляют сбор указанной информации. В свою очередь Министерство здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами принимает все меры по блокировке указанного ресурса в соответствии с законодательством».

Отметим, что домен rcheph.com был зарегистрирован 26 августа 2020 года, данные лица, зарегистрировавшего его, скрыты согласно требованиям GDPR («Общий регламент по защите данных»), а хостинг позиционирует себя как «анонимный».

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Министерство здравоохранения Беларуси предупредило о действиях мошенников, которые, используя электронный адрес, похожий на адрес Республиканского центра...
 
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