Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике перенесён на 2021 год

Источник материала: ОНТ

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике перенесён на следующий год. Турнир должен был пройти ещё в апреле в Москве, позже сроки были смещены на осень.

Точная дата первенства будет определена позже, однако организаторы намерены провести его в столице России. Чемпионат Европы – один из последних лицензионных турниров к Олимпийским играм в Токио. В сборной Беларуси на одну лицензию у мужчин претендует олимпийский чемпион Андрей Арямнов, чемпион мира и Европы Евгений Тихонцов и победитель юниорского европейского первенства Эдуард Зезюлин. У женщин за путёвку на главный старт четырёхлетия спорят серебряный призёр Игр в Рио Дарья Наумова и чемпионка Европы Дина Сазановец.

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