ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские воинские формирования, очевидно, используют немецкое оружие

28.08.2020 20:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Уже несколько лет назад Германия ввела оружейное эмбарго в отношении Белоруссии. (...) Но белорусская милиция и спецподразделения, очевидно, используют произведенное в Германии оружие. Об этом свидетельствует расследование Greenpeace, в котором были проанализированы видео и фотоснимки.

Расследование имеется в эксклюзивном распоряжении Der Spiegel".



"Согласно нему, белорусские воинские формирования используют пистолеты-пулеметы MP5 производства Heckler & Koch. Организация по защите окружающей среды ссылается среди прочего на размещенное на YouTube видео, якобы демонстрирующее спецназ с оружием. Видео было опубликовано в январе 2015 года. Когда оружие могло попасть в Белоруссию, неясно. Представитель компании-производителя сообщил: "У Heckler & Koch не было и нет деловых отношений с Белоруссией", - передает издание.

"На снимках можно увидеть и пистолеты типа P226 германского производителя Sig Sauer. На одном из изображений даже отчетливо видны буквы DE, обозначающие Германию, и серийный номер. (...) Компания Sig Sauer не отреагировала на запрос Der Spiegel", - говорится в статье.

"Германия ввела оружейное эмбарго в отношении Белоруссии в 2011 году, - напоминает издание. - Причиной стали нарушения прав человека и демократических стандартов".

В настоящий момент милиция и спецназ противодействуют протестующим в Белоруссии, порой применяя силу. Согласно сообщениям СМИ, боевые подразделения также стреляют по людям, используя боевые патроны.

"Экспорт вооружения за пределы ЕС дестабилизирует и создает опасность", - говорит Фабиан Швальм, представитель Greenpeace по вопросам экспорта оружия. Организация требует запретить экспорт в страны, не входящие в ЕС, конфликтные регионы, а также государства, где систематически нарушаются права человека", - передает Der Spiegel.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Уже несколько лет назад Германия ввела оружейное эмбарго в отношении Белоруссии. (...) Но белорусская милиция и спецподразделения, очевидно, используют...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасатели вывели из леса в Брестской области заблудившуюся пенсионерку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика