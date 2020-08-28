Лукашенко сказал, что с Путиным видит военную угрозу с Запада. И уточнил, что не готов стрелять в свой народ из автомата

Источник материала: Onliner

За границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с журналистами в Орше, передает БЕЛТА. «Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь (в Беларуси) полыхнет. Вы же прекрасно понимаете».

— Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (речь о заявлении президента России Владимира Путина. — Прим. БЕЛТА). Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем, — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, в этом случае Беларусь может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы".

— Им (на Западе. — Прим. БЕЛТА) не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий «Центр» бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией.

Александр Лукашенко, говоря о военной угрозе, подчеркнул, что она действительно существует.

— И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15—20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего — вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать.

А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево.

Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять.