ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктор Лукашенко призвал оппонентов прийти к правильному мнению

28.08.2020 21:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Многие участники акции протеста на площади Независимости после задержаний части своих соратников двинулись по одноименному проспекту. Небольшие акции мирного протеста проходят в ряде спальных районов столицы. Тем временем сын Александра Лукашенко Виктор дал интервью каналу RT.



"Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты", — сказал он об участниках альтернативных акций.

Также он считает, что нужно «взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению».

"Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то. Очень даже хорошо, я всегда хотел бы, чтобы у нас разные мнения были.

Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие участники акции протеста на площади Независимости после задержаний части своих соратников двинулись по одноименному проспекту. Небольшие акции мирного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика