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Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Беларуси

28.08.2020 21:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил российского коллегу Владимира Путина, что любое силовое вторжение в Беларусь «было бы нежелательным».

«Как я имел возможность сказать Владимиру Путину, я считаю, что любое внешнее вмешательство в Беларусь, начиная с вмешательства российских сил, будь то военные или силы внутренней безопасности, очевидно, будет вмешательством, которое выйдет из белорусских государственных рамок. Я думаю, что такое вмешательство было бы нежелательно», — заявил Макрон.

Макрон также пообещал, что продолжит разговор с Путиным о необходимости убедить президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества.

 
 
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Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил российского коллегу Владимира Путина, что любое силовое вторжение в Беларусь «было бы нежелательным».
 
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