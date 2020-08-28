Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Беларуси

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил российского коллегу Владимира Путина, что любое силовое вторжение в Беларусь «было бы нежелательным».

«Как я имел возможность сказать Владимиру Путину, я считаю, что любое внешнее вмешательство в Беларусь, начиная с вмешательства российских сил, будь то военные или силы внутренней безопасности, очевидно, будет вмешательством, которое выйдет из белорусских государственных рамок. Я думаю, что такое вмешательство было бы нежелательно», — заявил Макрон.

Макрон также пообещал, что продолжит разговор с Путиным о необходимости убедить президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества.