Александр Лукашенко: Мы будем делать акцент на надежность и преданность государству

Источник материала: ОНТ

Об эффективности работы предприятий и комплексном развитии региона говорили сегодня в Орше. Город с рабочей поездкой посетил Президент. Район этот печально известен в среде чиновников – не один портфель был потерян из-за бесхозяйственности. С другой стороны, это дало толчок развитию этого среднего, по меркам страны, города. В старые заводы вдохнули новую жизнь. Предприятие, которое показали Президенту – «Савушкин-Орша» – как раз из таких. Во что можно превратить белорусское молоко и как заработать, чтобы и другим хватило?

Белорусская молочка уже давно стоит в ряду белорусских национальных брендов. Что до узнаваемости торговых марок – в лидерах, как ни крути «Савушкин продукт». Один из крупнейших производителей молочной продукции во всей Восточной Европе, входит в топ-3 и на пространстве СНГ. Экспорт в три десятка стран, в том числе в Китай, Арабские Эмираты, США, Японию, Сингапур и Евросоюз. А вот эту линейку свежих сыров можно распробовать пока только в Беларуси, совсем новый логотип, впрочем, как и весь завод в Орше. Его начали строить в начале прошлого года на месте старого производства. Результат с предшественником – ни в какое сравнение.

Для Президента Орша – регион особый, он стал флагманом для 11 средних городов с населением не меньше 50 тысяч человек. По поручению Александра Лукашенко, в них развивают экономику, чтобы не было разрыва в условиях жизни в сравнении с крупнейшими городами. «Савушкин-Орша» возник именно здесь как раз по этой причине. В то же время в Орше есть и другое молочное производство – завод плавленых сыров – только вот долгов там на 12 миллионов рублей, да и зарплата на треть ниже, чем на новом заводе.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы должны с 1 января работать так, как надо. Вплоть до того, что, если нужно будет, задействовать Могилевскую область – край для сырьевой зоны».

Разделить сырьевые зоны всё равно что сферы влияния, лишнего сырья нет, а желающих его переработать, напротив, хватает. Только вот не все это делают одинаково эффективно.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нам надо ставить предприятия в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству – не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься – они многие подло себя ведут. За свое мнение в Беларуси не начнут «ломать людей». Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не ломают страну, в то время как гусеницы ляскают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть. Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой».

Дальше о ней, об экономике, подробнее. Президента в деталях интересует развитие всего региона: промышленность, строительство, сельское хозяйство. Безработица низкая, а темпы строительства даже выше запланированного. Но уровень господдержки здесь постепенно будут снижать. Это ведь тот случай, когда для получения результата делились не рыбой, а удочкой.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы не думайте, что мы Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку. Здесь уже вам надо будет вертеться на всю катушку».

Дальше о том, что сделано, уже наглядно. Экскурсию по новому заводу Президент начал с лаборатории. Для пищевого производства контроль качества – первое дело.

Сыр фета и брынза под брендом Sveza. На очереди – адыгейский, кесо бланка, кавказский. Следующим шагом освоят моцареллу. Производство обошлось инвестору более чем в $40 миллионов. Сейчас на заводе наращивают мощности для переработки 300 тонн молочного сырья в сутки, через год, после третьего этапа модернизации, смогут вдвое больше. И хоть практически весь цикл производства автоматизирован, контроль не только компьютерный.

В таком высокотехнологичном производстве и мелочей не бывает. Но ведь в конечном счёте это дело вкуса. И чем сто раз увидеть, лучше один попробовать.

Тем временем на улице собрались заводчане и журналисты. Уже, своего рода, традиция не отпускать Президента без возможности пообщаться.

Это план масштабный, заводчан же интересуют и частности. Орша преобразилась в последние годы, что здесь есть работа и необходимые социальные объекты. Но чем комфортнее город, тем больше в нём жителей. И запросы тоже растут. Правда, разумные.

И то не единственная просьба. Уже провожая Президента, губернатор отойдёт от главных тем и внезапно попросит за сельчан. Школьников на селе кормят бесплатно, но в детских садах это не так.

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома: «То есть пацанов в 10-11-м классе мы бесплатно кормим, а деток – платно. Молодые семьи, специалисты… Надо бы этот вопрос уравнять».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы в целом изучим проблему (и село, и город), посоветуемся с председателями рай-, гор- и облисполкомов».

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома: «Именно сельчан надо поддержать».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Это без вопросов, но мы изучим в целом эту проблему».

Поездки такого рода – хороший пример того, что государство слышит о проблемах и готово их решать. Та же Орша, где живут 150 тысяч человек, где 25 промышленных предприятий, где важный транспортный узел и где люди. Которые задают вопросы может и от себя, но ответы звучат для всей страны.

Фото: БЕЛТА

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