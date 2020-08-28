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Александр Лукашенко: Мы будем делать акцент на надежность и преданность государству
Источник материала: ОНТ
Об эффективности работы предприятий и комплексном развитии региона говорили сегодня в Орше. Город с рабочей поездкой посетил Президент. Район этот печально известен в среде чиновников – не один портфель был потерян из-за бесхозяйственности. С другой стороны, это дало толчок развитию этого среднего, по меркам страны, города. В старые заводы вдохнули новую жизнь. Предприятие, которое показали Президенту – «Савушкин-Орша» – как раз из таких. Во что можно превратить белорусское молоко и как заработать, чтобы и другим хватило?
Белорусская молочка уже давно стоит в ряду белорусских национальных брендов. Что до узнаваемости торговых марок – в лидерах, как ни крути «Савушкин продукт». Один из крупнейших производителей молочной продукции во всей Восточной Европе, входит в топ-3 и на пространстве СНГ. Экспорт в три десятка стран, в том числе в Китай, Арабские Эмираты, США, Японию, Сингапур и Евросоюз. А вот эту линейку свежих сыров можно распробовать пока только в Беларуси, совсем новый логотип, впрочем, как и весь завод в Орше. Его начали строить в начале прошлого года на месте старого производства. Результат с предшественником – ни в какое сравнение.
Для Президента Орша – регион особый, он стал флагманом для 11 средних городов с населением не меньше 50 тысяч человек. По поручению Александра Лукашенко, в них развивают экономику, чтобы не было разрыва в условиях жизни в сравнении с крупнейшими городами. «Савушкин-Орша» возник именно здесь как раз по этой причине. В то же время в Орше есть и другое молочное производство – завод плавленых сыров – только вот долгов там на 12 миллионов рублей, да и зарплата на треть ниже, чем на новом заводе.
Разделить сырьевые зоны всё равно что сферы влияния, лишнего сырья нет, а желающих его переработать, напротив, хватает. Только вот не все это делают одинаково эффективно.
Дальше о ней, об экономике, подробнее. Президента в деталях интересует развитие всего региона: промышленность, строительство, сельское хозяйство. Безработица низкая, а темпы строительства даже выше запланированного. Но уровень господдержки здесь постепенно будут снижать. Это ведь тот случай, когда для получения результата делились не рыбой, а удочкой.
Дальше о том, что сделано, уже наглядно. Экскурсию по новому заводу Президент начал с лаборатории. Для пищевого производства контроль качества – первое дело.
Сыр фета и брынза под брендом Sveza. На очереди – адыгейский, кесо бланка, кавказский. Следующим шагом освоят моцареллу. Производство обошлось инвестору более чем в $40 миллионов. Сейчас на заводе наращивают мощности для переработки 300 тонн молочного сырья в сутки, через год, после третьего этапа модернизации, смогут вдвое больше. И хоть практически весь цикл производства автоматизирован, контроль не только компьютерный.
В таком высокотехнологичном производстве и мелочей не бывает. Но ведь в конечном счёте это дело вкуса. И чем сто раз увидеть, лучше один попробовать.
Тем временем на улице собрались заводчане и журналисты. Уже, своего рода, традиция не отпускать Президента без возможности пообщаться.
Это план масштабный, заводчан же интересуют и частности. Орша преобразилась в последние годы, что здесь есть работа и необходимые социальные объекты. Но чем комфортнее город, тем больше в нём жителей. И запросы тоже растут. Правда, разумные.
И то не единственная просьба. Уже провожая Президента, губернатор отойдёт от главных тем и внезапно попросит за сельчан. Школьников на селе кормят бесплатно, но в детских садах это не так.
Поездки такого рода – хороший пример того, что государство слышит о проблемах и готово их решать. Та же Орша, где живут 150 тысяч человек, где 25 промышленных предприятий, где важный транспортный узел и где люди. Которые задают вопросы может и от себя, но ответы звучат для всей страны.
Фото: БЕЛТА
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Об эффективности работы предприятий и комплексном развитии региона говорили сегодня в Орше. Город с рабочей поездкой посетил Президент. Район этот печально...
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