ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Купалинка и велопробег: сторонники власти и оппозиции собрались в Минске

29.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Вечером пятницы в разных частях Минска снова прошли митинги политических оппонентов.

Сторонники действующего президента Александра Лукашенко собрались у "Минск-Арены", откуда отправились с велопробегом в сторону Дворца Спорта. А после пробега у "Минск-Арены" начался митинг, на котором присутствовал и сын президента, помощник главы государства по национальной безопасности Виктор Лукашенко.

© Sputnik Юлия Балакирева
С вениками и полотенцами: возле Академии наук прошла акция протеста

"Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то. Очень даже хорошо, я всегда хотел бы, чтобы у нас разные мнения были. Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению", - сказал корреспонденту RT старший сын президента, отвечая на вопрос о политических оппонентах.

Митинг оппонентов власти прошел этим же вечером в центре Минска. Женщины вышли на митинг солидарности у Дома правительства. Некоторые участницы пришли в белых одеждах, кто-то принес с собой флаг, плакаты.

Правоохранители предупредили, что митинг не согласован, некоторые участницы акции отвечали, что просто вышли в город – пообщаться и погулять. Когда в район площади прибыли бойцы ОМОН и окружили участников акции, девушки встали в кольцо, начали водить хоровод и петь песню "Купалинка".

Стражи порядка задержали нескольких мужчин, которые также участвовали в акции.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сторонники действующего президента провели велопробег и митинг у "Минск-Арены", а их политические оппоненты собрались на площади Независимости. Смотрите на видео,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-премьер Украины Николай Азаров – о Майдане, его последствиях для Украины и ситуации в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика