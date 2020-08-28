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Купалинка и велопробег: сторонники власти и оппозиции собрались в Минске
29.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вечером пятницы в разных частях Минска снова прошли митинги политических оппонентов.
Сторонники действующего президента Александра Лукашенко собрались у "Минск-Арены", откуда отправились с велопробегом в сторону Дворца Спорта. А после пробега у "Минск-Арены" начался митинг, на котором присутствовал и сын президента, помощник главы государства по национальной безопасности Виктор Лукашенко.
© Sputnik Юлия Балакирева
"Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то. Очень даже хорошо, я всегда хотел бы, чтобы у нас разные мнения были. Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению", - сказал корреспонденту RT старший сын президента, отвечая на вопрос о политических оппонентах.
Митинг оппонентов власти
Правоохранители предупредили, что митинг не согласован, некоторые участницы акции отвечали, что просто вышли в город – пообщаться и погулять. Когда в район площади прибыли бойцы ОМОН и окружили участников акции, девушки встали в кольцо, начали водить хоровод и петь песню "Купалинка".
Стражи порядка задержали нескольких мужчин, которые также участвовали в акции.
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Сторонники действующего президента провели велопробег и митинг у "Минск-Арены", а их политические оппоненты собрались на площади Независимости. Смотрите на видео,...
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