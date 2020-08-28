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Минчанин похищал деньги из банкоматов в Могилеве и Минске

28.08.2020 22:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минчанин похищал деньги из банкоматов в Могилеве и Минске

Завершено расследование в отношении жителя столицы, который похищал деньги из банкоматов Минска и Могилева. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В мае текущего года 37-летний минчанин был задержан с поличным, когда он в очередной раз похищал деньги из банкомата, используя компьютерную технику. Его обыскали и нашли ноутбук со специальным ПО, а также похищенные 1,4 тысячи белорусских рублей.

По данным дела, обвиняемый – работник одного из белорусских банков, который обслуживал региональные банкоматы. Используя свои знания, он  получал доступ к системе управления банкоматом, и та выдавала ему наличные.


Известно о пяти подобных преступлениях обвиняемого, совершенных с ноября 2018 года по май 2020-го. Всего он похитил более 12 тысяч белорусских рублей. Во время преступлений он был в перчатках.

Его действия были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса.


Фото: СК

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Завершено расследование в отношении жителя столицы, который похищал деньги из банкоматов Минска и Могилева. Об этом сообщили в Следственном комитете. В мае...
 
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