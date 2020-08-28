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Скульптура принцессы Дианы появится в Лондоне к 60-летию со дня ее рождения

29.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Скульптура принцессы Дианы будет установлена на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне в день 60-летия принцессы Дианы, 1 июля 2021 года, об этом сообщила пресс-служба дворца.

Сыновья принцессы Дианы, принцы Уильям и Гарри, заказали статую еще в 2017 году. Автором ее является известный британский скульптор Ян Рэнк-Бродли. Он же создал знаменитый профиль королевы Елизаветы II, который изображен на британских монетах.

© AFP 2020 / VALERIE MACON
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"Статуя, которую принцы Уильям и Гарри заказали в память о своей матери, Диане, принцессе Уэльской, будет установлена в следующем году в день, когда ей исполнилось бы 60 лет", - цитирует издание Daily Mail слова принцев.

Установка скульптуры затянулась из-за пандемии. Отмечается, что статуя будет расположена на территории Кенсингтонского дворца, в котором жила принцесса Уэльская.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в ночь на 31 августа 1997 года. Ей было 36 лет.

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Теги: Минск
 
 
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Дети леди Ди заказали статую еще в 2017-м известному британскому скульптору, который стал автором профиля королевы Елизаветы II для монет.
 
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