«Как пороховая бочка». Какая ситуация на предприятиях, работники которых выходили на акции солидарности

Источник материала: Tut.by

Работники крупных предприятий активно подключались к акциям солидарности. К примеру, сотрудники МТЗ 14 августа выходили в центр Минска, а через несколько дней — снова, уже вместе с коллегами с МАЗа и МЗКТ. С акциями солидарности выходили в том числе работники «Беларуськалия», «Гродно Азот», «БЕЛАЗа». На том же МЗКТ активно высказывали недовольство происходящим в стране не только руководству , но и позже — Александру Лукашенко. Его отставка была главным ультиматумом возмущенных работников «Нафтана», «Беларуськалия», «Гродно Азота», «Гродножилстроя». Однако после этого наступило некоторое затишье. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, что сейчас происходит на предприятиях.



Работники МТЗ на митинге 14 августа. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Есть люди, которые пожертвовали своей высокооплачиваемой работой ради вашей свободы». Какая сейчас ситуация в целом по крупным предприятиям

Сейчас власти и руководство предприятий стараются сбить недовольство работников заводов — угрозами увольнений, сокращения зарплаты, возмещения долгов из-за упущенной экономической выгоды, а также задержаниями членов стачкомов (некоторым из них пришлось покинуть страну , а некоторые, как Сергей Дылевский с МТЗ и Александр Лавринович с МЗКТ, — задержаны). Тем не менее на отдельных предприятиях по-прежнему достаточно активны стачкомы. Среди них — «Беларуськалий». Его участники рассматривают возможность создать объединенный стачком Солигорска, в который войдут и другие предприятия города, а также предприниматели. Стачком регулярно собирается на центральной площади города и просит жителей города поддержат шахтеров. «Мы знаем, что вы устали не меньше нас морально и физически. Есть люди, которые пожертвовали своей высокооплачиваемой работой ради вашей свободы. Может, их немного, как хотелось бы, но тем не менее они есть», — отмечают в стачкоме.

И хотя в целом по стране заводчане перестали активно выходить на акции солидарности, это не означает, что их недовольство ситуацией в стране исчезло. Они продолжают общаться в чатах и обсуждать проблемы, которые накопились в стране (от результатов выборов и требования провести новые до насилия со стороны силовиков), выходят из официальных профсоюзов, а на некоторых заводах — продолжают обсуждать вариант с забастовкой, собирать подписи по этому вопросу. Периодически некоторые заводчане выходят на непродолжительные акции солидарности, как на этой неделе поступили работники «Гродно Азот» и БЕЛАЗа . А работники одного из крупных заводов сейчас обсуждают идею, чтобы со следующей недели колонной приходить на работу: «если и задержат, то некому будет работать».

Тем временем для пострадавших из-за увольнений белорусов собрали больше 1,8 миллиона долларов. Эту помощь, к примеру, уже получили некоторые работники МАЗ, которые потеряли работу.

А что происходит на отдельных предприятиях

Белорусский металлургический завод, где собирались бастовать с 20 августа, сейчас продолжает работать. Сотрудники рассказывают, что на рабочих продолжается давление — «угрозы, уговоры и душеспасительные беседы с начальством». Также на предприятии расследуют остановку печей 17 августа (тогда работники предупредительно останавливали все три печи на несколько часов) и проникновение горожан на территорию завода.

Также на БМЗ внесли изменения в правила внутреннего распорядка. Так, попасть на территорию предприятия или уйти с нее можно только при помощи индивидуального рабочего пропуска, который нужно по требованию предъявить работнику охраны.

Приходить на территорию БМЗ можно не раньше чем за час до начала рабочего времени, а уходить — не позднее чем через час после его окончания. В остальных случаях попасть на территорию завода в нерабочее время можно только с разрешения начальника структурного подразделения.

— Люди продолжают выходить из профсоюза, но сильного потока пока нет. Провластный профсоюз «зашевелился» и готовится в нынешнюю пятницу снова перекроить коллективный договор. Ходят слухи о том что они хотят обусловить некоторые выплаты (премии, за стаж, праздничные) членством в профсоюзе, — рассказывают работники.

На Тракторном заводе люди начали выходить из государственного профсоюза. Об этом рассказывают сами работники предприятия.

— Все понимают, что забастовку на законных основаниях мы объявить не можем, даже несмотря на то что за нее выступает явное большинство. Руководство проводит потрясающую работу по разобщению и запугиванию людей, однако мы не собираемся сдаваться, — рассказывает один из работников предприятия. — На сегодняшний день руководство стачечного комитета видит дальнейшую борьбу в выходе из государственного профсоюза и переходе в независимый. Если нас туда перейдет больше 50%, то с независимым профсоюзом придется заключать коллективный договор. Некоторые работники уже вышли из профсоюза. Некоторые выжидают. На это есть причины: сейчас приказ на увольнение работника подписывает наниматель и профком. Если выйдешь из профкома — тебя может уволить просто наниматель.

Кроме того, работники предприятия собираются провести общезаводское собрание, на котором обсудят дальнейший план действий.

— На данный момент у нас уже сформировался актив, который более или менее друга знает и также проводит разъяснительную работу на местах, — говорят работники.

По поводу командировки на Оршанский инструментальный завод на месяц, в которую, по словам работников, хотели отправить около 20 человек активистов, пока разговоры притихли. «Вроде, ребятам удалось отбиться», — рассказали работники предприятия.

На МЗКТ, гендиректор которого ранее говорил о том, что «Лукашенко не выиграл выборы», а спустя некоторое время работники кричали уже самому Лукашенко «Уходи!» и выходили на акции солидарности, сейчас, как кажется со стороны, относительно спокойно.

— Это на первый взгляд все очень тихо. Недавно был задержан людьми в штатском ведущий инженер-электроник Александр Лавринович, председатель стачкома МЗКТ, собиравший подписи за забастовку на предприятии. Причем его скрутили прямо на рабочем месте. На предприятии с теми, кто хоть как-то пытается взять инициативу в свои руки, проводит угрожающие беседы, запугивают, — рассказывает один из работников. — Но несмотря на это все, народный гнев рабочих не утихает, люди пошли по пути «итальянской забастовки». Люди очень солидарны, хоть стараются открыто не высовываться. Вообщем, МЗКТ как пороховая бочка, хватит только искры. А руководство завода делает все, чтобы погасить любые такие искры".

«Работники возмущены, но боятся за семьи и будущее. Говорят, если все пойдут, то и мы пойдем (на акции солидарности. — Прим. ред.). А старшему поколению все равно, что остальные говорят, им бы до пенсии дожить, да на чекушку хватило», — говорит еще один работник МЗКТ.

Работники МАЗ говорят, что на предприятии сейчас собирают подписи за отзыв одного из депутатов, а также пишут заявления на выход из официального профсоюза. «Не то что бы прямо массово выходят, но достаточно заявлений написали», — рассказал один из работников. По его словам, на заводе сейчас «ситуация сложная». «Разговоры о забастовке утихли, многих, людей которые в открытую бастовали или бастуют, запугали, увольняют», — говорит мужчина. Он рассказал, что из-за увольнения некоторых слесарей механосборочных работ на сборочный конвейер переводят людей из других подразделений. «Могут быть вопросы с производительностью труда», — говорит работник.

Информация о работе «Беларуськалия» поступает противоречивая. С одной стороны, сам комбинат вечером 19 августа заявил , что все семь его рудников работают в плановом режиме, как и три из четырех обогатительных фабрик, в то время как фабрика первого рудоуправления продолжит работу после планового ремонта. В то же время есть информация, что небольшая часть шахтеров по-прежнему бастует. По вечерам на центральной площади города собираются некоторые «гуляющие» работники и неравнодушные жители, сообщает стачком.

Работники «Нафтана» ранее заявляли о том, что будет бастовать с 29 августа, если к тому времени Александр Лукашенко не уйдет в отставку. На предприятии собрали подписи под открытым обращением к народу Беларуси. Но с 20 августа, после подсчета голосов под обращением заводчан к народу, речь про забастовку на «Нафтане» уже не шла. Если судить по общению работников, недовольство ситуацией в стране никуда не ушло. Сейчас часть работников обсуждает среди прочего выход из официальных профсоюзов, сбор подписей за отзыв депутатов.





Работники «Гродножилстроя» намеревались уходить на забастовку с 21 августа. Они провели тайное голосование по поводу забастовки. Как рассказали строители, за нее проголосовало большинство сотрудников — 1950, против было 638 человек. Строители официально уведомляли руководство о результатах. Деятельность, как сообщалось, не прекратят только подразделения охраны, в том числе и пожарной, котельная и технические работники, которые обслуживают общежития и другие места общего пользования.

Но в итоге многие работники вышли в смену 21 августа. Рабочие говорили , что они активно бастовали 6 предыдущих дней, остановив работы на объектах, однако потом, как замечали строители, многие из них столкнулись с давлением и активную забастовку решили не продолжать, хоть недовольство у людей и осталось.

Сообщается , что «24 августа поступило уведомление о прекращении забастовки в связи с отказом работников от участия в ней».

Тем временем у работников «Гродно Азот» была накануне эмоциональная встреча с губернатором Гродненской области Владимиром Караником. По вопросам можно понять, что сейчас волнует людей на заводе. Среди прочего они спрашивали про итоги выборов, погибших людях, награждении силовиков, информационной войне, насилии со стороны силовиков, про Лукашенко с автоматом в руках. Во вторник, напомним, были задержаны некоторые работники «Гродно Азота», которые шли после окончания работы в центр города. На «Белшине» идут увольнения активистов несостоявшейся забастовки. Работники БелАЗа 26 августа после рабочей смены выходили на акцию солидарности.