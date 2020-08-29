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«Как пороховая бочка». Какая ситуация на предприятиях, работники которых выходили на акции солидарности
Источник материала: Tut.by
Работники крупных предприятий активно подключались к акциям солидарности. К примеру, сотрудники МТЗ 14 августа выходили в центр Минска, а через несколько дней — снова, уже вместе с коллегами с МАЗа и МЗКТ. С акциями солидарности выходили в том числе работники «Беларуськалия», «Гродно Азот», «БЕЛАЗа». На том же МЗКТ активно высказывали недовольство происходящим в стране не только
«Есть люди, которые пожертвовали своей высокооплачиваемой работой ради вашей свободы». Какая сейчас ситуация в целом по крупным предприятиям
Сейчас власти и руководство предприятий стараются сбить недовольство работников заводов — угрозами увольнений, сокращения зарплаты, возмещения долгов из-за упущенной экономической выгоды, а также задержаниями членов стачкомов (некоторым из них пришлось
И хотя в целом по стране заводчане перестали активно выходить на акции солидарности, это не означает, что их недовольство ситуацией в стране исчезло. Они продолжают общаться в чатах и обсуждать проблемы, которые накопились в стране (от результатов выборов и требования провести новые до насилия со стороны силовиков), выходят из официальных профсоюзов, а на некоторых заводах — продолжают обсуждать вариант с забастовкой, собирать подписи по этому вопросу. Периодически некоторые заводчане выходят на непродолжительные акции солидарности, как на этой неделе поступили работники
Тем временем для пострадавших из-за увольнений белорусов
А что происходит на отдельных предприятиях
Белорусский металлургический завод, где собирались бастовать с 20 августа, сейчас продолжает работать. Сотрудники рассказывают, что на рабочих продолжается давление — «угрозы, уговоры и душеспасительные беседы с начальством». Также на предприятии расследуют остановку печей 17 августа (тогда работники предупредительно останавливали все три печи на несколько часов) и проникновение горожан на территорию завода.
Также на БМЗ внесли изменения в правила внутреннего распорядка. Так, попасть на территорию предприятия или уйти с нее можно только при помощи индивидуального рабочего пропуска, который нужно по требованию предъявить работнику охраны.
Приходить на территорию БМЗ можно не раньше чем за час до начала рабочего времени, а уходить — не позднее чем через час после его окончания. В остальных случаях попасть на территорию завода в нерабочее время можно только с разрешения начальника структурного подразделения.
— Люди продолжают выходить из профсоюза, но сильного потока пока нет. Провластный профсоюз «зашевелился» и готовится в нынешнюю пятницу снова перекроить коллективный договор. Ходят слухи о том что они хотят обусловить некоторые выплаты (премии, за стаж, праздничные) членством в профсоюзе, — рассказывают работники.
На Тракторном заводе люди начали выходить из государственного профсоюза. Об этом рассказывают сами работники предприятия.
— Все понимают, что забастовку на законных основаниях мы объявить не можем, даже несмотря на то что за нее выступает явное большинство. Руководство проводит потрясающую работу по разобщению и запугиванию людей, однако мы не собираемся сдаваться, — рассказывает один из работников предприятия. — На сегодняшний день руководство стачечного комитета видит дальнейшую борьбу в выходе из государственного профсоюза и переходе в независимый. Если нас туда перейдет больше 50%, то с независимым профсоюзом придется заключать коллективный договор. Некоторые работники уже вышли из профсоюза. Некоторые выжидают. На это есть причины: сейчас приказ на увольнение работника подписывает наниматель и профком. Если выйдешь из профкома — тебя может уволить просто наниматель.
Кроме того, работники предприятия собираются провести общезаводское собрание, на котором обсудят дальнейший план действий.
— На данный момент у нас уже сформировался актив, который более или менее друга знает и также проводит разъяснительную работу на местах, — говорят работники.
На МЗКТ, гендиректор которого ранее
— Это на первый взгляд все очень тихо. Недавно был задержан людьми в штатском ведущий инженер-электроник Александр Лавринович, председатель стачкома МЗКТ, собиравший подписи за забастовку на предприятии. Причем его скрутили прямо на рабочем месте. На предприятии с теми, кто хоть как-то пытается взять инициативу в свои руки, проводит угрожающие беседы, запугивают, — рассказывает один из работников. — Но несмотря на это все, народный гнев рабочих не утихает, люди пошли по пути «итальянской забастовки». Люди очень солидарны, хоть стараются открыто не высовываться. Вообщем, МЗКТ как пороховая бочка, хватит только искры. А руководство завода делает все, чтобы погасить любые такие искры".
«Работники возмущены, но боятся за семьи и будущее. Говорят, если все пойдут, то и мы пойдем (на акции солидарности. — Прим. ред.). А старшему поколению все равно, что остальные говорят, им бы до пенсии дожить, да на чекушку хватило», — говорит еще один работник МЗКТ.
Работники МАЗ говорят, что на предприятии сейчас собирают подписи за отзыв одного из депутатов, а также пишут заявления на выход из официального профсоюза. «Не то что бы прямо массово выходят, но достаточно заявлений написали», — рассказал один из работников. По его словам, на заводе сейчас «ситуация сложная». «Разговоры о забастовке утихли, многих, людей которые в открытую бастовали или бастуют, запугали, увольняют», — говорит мужчина. Он рассказал, что из-за увольнения некоторых слесарей механосборочных работ на сборочный конвейер переводят людей из других подразделений. «Могут быть вопросы с производительностью труда», — говорит работник.
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«Как пороховая бочка». Какая ситуация на предприятиях, работники которых выходили на акции солидарности
Работники крупных предприятий активно подключались к акциям солидарности. Сейчас власти и руководство предприятий стараются сбить недовольство работников...
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