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«Доступ ограничен по решению Мининформа». В Беларуси заблокировали «Нашу Нiву» и Naviny.by
Источник материала: Onliner
Сегодня доступ к информационным ресурсам «Наша Нiва» и Naviny.by был ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь. Сайты перестали открываться как минимум у абонентов A1, МТС и «Белтелеком». На странице, куда переадресовывают пользователей, появляется следующее сообщение.
Блокировка сайта была замечена ближе к полуночи, официальных комментариев от Министерства информации пока нет.
Напомним, уже 22 августа в Беларуси официально
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Сегодня доступ к информационным ресурсам «Наша Нiва» и Naviny.by был ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь. Сайты перестали...
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