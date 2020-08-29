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«Доступ ограничен по решению Мининформа». В Беларуси заблокировали «Нашу Нiву» и Naviny.by

29.08.2020 06:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня доступ к информационным ресурсам «Наша Нiва» и Naviny.by был ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь. Сайты перестали открываться как минимум у абонентов A1, МТС и «Белтелеком». На странице, куда переадресовывают пользователей, появляется следующее сообщение.

«Доступ ограничен по решению Мининформа». В Беларуси заблокировали «Нашу Нiву» и Naviny.by

Блокировка сайта была замечена ближе к полуночи, официальных комментариев от Министерства информации пока нет.

Напомним, уже 22 августа в Беларуси официально заблокировали десятки сайтов, среди которых немало средств массовой информации. До этого в основной день президентских выборов и в течение нескольких дней после них цензуре подверглись тысячи веб-сайтов, включая Google, YouTube, Twitter, Facebook, а также мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber. Для снятия блокировки многие использовали VPN, в частности Psiphon. К 11 августа количество белорусских пользователей Psiphon выросло до 1,7 миллиона, что составляет почти пятую часть населения страны.

 
 
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Сегодня доступ к информационным ресурсам «Наша Нiва» и Naviny.by был ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь. Сайты перестали...
 
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