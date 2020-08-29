«Где был - неизвестно. Кто забрал - тоже». Как найти и вернуть пропавший во время акций автомобиль

Источник материала: Tut.by

История произошла вечером 11 августа в частном секторе Заводского района Минска. К машине Александра подъехала легковушка с неизвестными людьми в балаклавах внутри. Парень бросил заведенный автомобиль и убежал, справедливо опасаясь за свою жизнь. При этом ключ от машины остался у него в кармане. Когда спустя полчаса он вернулся на место событий, его автомобиля там не было. AUTO.TUT.BY писал об этом подробно. Спустя больше 10 дней Александру удалось найти и вернуть свой автомобиль. Как это получилось сделать?





На следующий день после случившегося Александр подал заявление в РУВД по месту прописки о том, что его автомобиль был похищен неизвестными. Заявление приняли и выдали справку о присвоении номера делу. Спустя два дня владелец обратился в страховую компанию: его Skoda Kodiaq был застрахован по КАСКО. Если машина пропала безвозвратно, то можно получить хотя бы страховое возмещение. Александр приложил справку из РУВД, отдал ключи от машины.

— Даже после все этих действий было понятно, что нужно еще попытаться найти автомобиль самостоятельно. Как раз тогда появилась информация, что машины, остановленные во время акций, отгоняют на штрафстоянку на улице Семашко.

Позже стало известно, что материалы проверки по заявлению Александра были переданы из Первомайского в Заводское РУВД. На этой стадии в дело включился адвокат.

— У нас не было никакой информации о том, что произошло с автомобилем: он похищен, эвакуирован, изъят в рамках уголовного процесса. Нужно было найти исполнителя, который занимается этим вопросом, и начать разбираться. Я передал в Заводское РУВД ходатайство, в котором уведомил сотрудников о том, что являюсь законным представителем Александра. А также попросил уведомить меня, кто является исполнителем по данному делу, чтобы понимать, с кем беседовать. На протяжении трех дней не было никакого результата, — рассказал Артем Калоша, адвокат Александра.

Позже материал по этому делу был передан в ГАИ Заводского района. Это вызвало большие вопросы, поскольку Александр с адвокатом полагали, что машину кто-то похитил. А ГАИ вопросами похищения авто не занимается. Сотрудники Госавтоинспекции пояснили, что судьба автомобиля им неизвестна, и удивились, что им передали это дело. И вернули материалы обратно в РУВД.

— Пока все это происходило, я в это время занимался самостоятельными поисками — ездил по штрафстоянкам, обычным стоянкам и даже просто по дворам. Было подозрение, что ее просто могли бросить где-то, — рассказал Александр.

Когда поиски ни к чему не привели, а ни от ГАИ, ни от РУВД не было никаких ответов, Александр с адвокатом пришли к выводу, что нужно подавать заявление в Следственный комитет Заводского района для возбуждения уголовного дела по факту пропажи автомобиля с просьбой привлечь к ответственности причастных к этому лиц. Это было в четверг, 20 августа. Но заявление Александр так и не подал.



Пропавший Skoda Kodiaq приятель Александра увидел на парковке РУВД

— Я распечатал образец и в пятницу собирался его отправить. Но утром 21 августа мой знакомый, который помогал с поисками авто, решил еще раз прокатиться по Заводскому району. И заехал на обычную парковку для посетителей Заводского РУВД. Он сам не поверил, когда у видел там мою машину. Я попросил знакомого оставаться рядом с машиной и сразу туда выехал.

Приехав, Александр первым делом осмотрел машину снаружи. Никаких повреждений на автомобиле не было. В салон владелец заглядывать не стал, так как были опасения, что в машине могут находиться не принадлежащие ему предметы: автомобиль несколько дней находился непонятно где, с незапертыми дверями.

— Но вот что интересно. Возможно, конечно, что моя Skoda все время там и стояла. Но 14-го августа еще один мой товарищ заезжал на эту самую парковку, и машины там точно не было, потому что он парковался прямо возле того места, где она стояла. А уже 21 августа она вдруг там оказалась, — вспоминает Александр.



По салону машины были разбросаны бумаги, лежавшие в борсетке

Александр решил, что без присутствия сотрудника милиции в машину вообще лезть не будет. Адвокат дозвонился в городской отдел милиции, объяснил ситуацию. Там сообщили, что материалы дела поступят к ним в понедельник, тогда и можно будет все решить. От подачи заявления в Следственный комитет отказались, так как автомобиль нашелся. Александр съездил в страховую компанию, взял ключ, чтобы запереть автомобиль.

— В итоге я настроился на то, что все будет решаться только в понедельник. Но в ту же пятницу вечером мне позвонил замначальника городского отдела милиции и сказал, что он может либо сегодня, либо завтра подъехать к машине, оформить объяснение и передать машину. Поэтому в субботу утром вместе с адвокатом мы приехали туда снова. Осмотрели машину уже в присутствии сотрудника милиции, составили объяснение. После этого я сел в машину и уехал.

На этом эпопея с поиском и возвратом автомобиля для Александра завершилась. Но что делать, если не повезло и автомобиль не удалось найти самостоятельно?

Комментирует адвокат Минской областной специализированной юридической консультации № 2 Калоша Артем.

— В первую очередь отмечу правильные действия Александра с самого начала: подача заявления в милицию, попытки самостоятельного поиска автомобиля. И, конечно, правильное решение не заглядывать в автомобиль без присутствия уполномоченного лица, ведущего дело о пропаже.

В случае пропажи автомобиля при похожих обстоятельствах Артем Калоша советует сразу сформулировать четкую позицию о том, где, когда, при каких обстоятельствах, в каком месте, в какое время это произошло.

— В дальнейшем, я считаю, необходимо руководствоваться действующим законодательством и обращаться в соответствующие правоохранительные органы с заявлением. Но учитывая их загруженность, рекомендую проводить самостоятельные осмотры штрафстоянок. А на нашем примере — еще каких-то ведомственных парковок возле зданий РУВД. В общем, предпринимать все возможные действия для самостоятельного поиска.