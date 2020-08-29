«За 25 лет - только кусок асфальта». На что теперь жалуются белорусы в рубрике «Доска позора»

Источник материала: Tut.by

Многие зарубежные СМИ удивляются: после многотысячных мирных митингов площади и улицы городов Беларуси остаются не только целыми, но еще и чистыми. Вспомните хотя бы мусорные пакеты после шествия на проспекте — люди сами организовали уборку, без привлечения дворников. А еще белорусы научились замечать огрехи благоустройства, косяки работников ЖЭСов и не проходить мимо: увидел, сфотографировал, отправил на почту нашей рубрики « Доска позора ». И это правильно — чтобы о проблеме услышали те, кто их должен решать, ее нужно озвучить.

Волковыск, улица Калинина, 1. Из года в год одна и та же картина: вода размывает дорогу, но как-то исправить ситуацию службы города не спешат.



Фото предоставлено читателем

Микрорайон Сокол. Этот микрорайон Минска соседствует с деревней Волма Смолевичского района. Недавно между ними проложили асфальтированную пешеходную дорожку, протяженностью 830 метров. Но у людей к ней появились вопросы: шириной она всего один метр и разойтись со встречными пешеходами или велосипедистами проблематично (а еще существуют колясочники). Отсутствует какое-либо разграничение с проезжей частью в виде бордюра или ограждения, что не добавляет безопасности.



Фото предоставлено читателем

Качество исполнения вызывает не меньше вопросов: края уже крошатся, а дорожке всего несколько дней (видно на фото), толщина асфальта — минимальная. Бордюров нет. По-прежнему не предусмотрено освещение.









Люди, которые присылали нам фото и писали об этом, задаются вопросом: неужели за 25 лет все, что можно было сделать для них, это уложить 830 метров не самого лучшего асфальта?

Минск, улица Слободская, 91. Здесь и во дворах других окрестных домов с прошлой поздней осени меняли теплотрассу. Потом до конца весны делали благоустройство. Казалось, уже все сделали и довольно аккуратно, но детскую площадку решили не восстанавливать. Сложили горки, песочницу и качели в две кучи. Люди пишут, что дважды обращались в 115.бел, но это ни к чему не привело.









Климовичи, улица Болдина. Яма около канализационного люка, который находится рядом со школой.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Никифорова, 8. Читатель пишет, что состояние пешеходной дорожки, ведущей к светофору, неудовлетворительное. Но отремонтировать ее никто не берется. «Судя по переписке между организациями, скоро как полгода никак не могут найти того, кто обязан привести эту дорожку в порядок», — пишет автор письма.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Руссиянова, 13, корпус 1. Здесь в ноябре 2019 г. закончили замену лифтов, отверстия от старых кнопок вызова на всех этажах заштукатурили, но покрасить забыли.



Фото предоставлено читателем

Витебск, улица Шрадера. Вот такую конструкцию ливневки здесь обнаружили. Интересно, куда уходит вода?



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Киселева, 7. Здесь замечен странный вход в здание со двора без намека на крыльцо.



Фото предоставлено читателем

Гродно, улица Дзержинского, 52. Остановка напротив паркинга. Более двух лет при строительстве гаражей снесли старый склад, а на его месте озеленили территорию и посадили деревья. Но по неизвестным причинам был оставлен вот такой бетонный островок, который не вписывается в дизайн ландшафта. И этот шедевр строителей в 500 метрах от центра древнего города. А может, это обнаружен «древний фундамент», имеющий историческую ценность и взятый под охрану коммунальными службами города?



Фото предоставлено читателем

Минск, Ангарская, 10/2, 6 подъезд. В подвале сантехники сделали ремонт трубы с горячей водой — просто забили дырку чопиком (деревянным колышком).





Воложинский район, Кучкуны, улица Нагорная. Нам сообщают, что четыре года назад в деревне делали водопровод, но до конца не доделали. В течение всего времени колодцы были открытыми — просто заставлены щитами. Недавно колодцы закрыли крышками, но странность заключается в том, что эти крышки теперь стоят ниже уровня дороги, то есть — в яме. Освещения на улицах нет.









Минск, улица Червякова, 2/2. Люди жалуются на состояние крыльца у подъезда, а служба 115 и ЖЭС № 13 Центрального района им говорит, что эту проблему жильцы должны решать самостоятельно.



Фото предоставлено читателем

Гомель, проспект Октября. Вот так отремонтировали здесь тротуар: в ямы просто насыпали асфальта.





А какие «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.