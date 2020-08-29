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Немецкие врачи о Навальном: в коме, подключен к аппарату ИВЛ

29.08.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик находится в стабильном состоянии, симптомы отравления уменьшаются.

Однако пока врачи не берутся предсказывать возможные долгосрочные последствия для его здоровья.


Клиника «Шарите» (Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС)

Состояние оппозиционера Алексея Навального остается стабильным, говорится в сообщении берлинской клиники «Шарите», поступившем в РБК.

Он все еще находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Симптомы, вызванные отравлением ингибиторами холинэстеразы, уменьшаются, сообщили в клинике.
 «Состояние его здоровья остается тяжелым, без какой-либо серьезной опасности для его жизни. Какие-либо отдаленные последствия тяжелого отравления пациента пока неясны», — заявили в «Шарите».

В больнице также подчеркнули, что лечащие врачи оппозиционера поддерживают тесный контакт с женой Навального Юлией.
 
 
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Политик находится в стабильном состоянии, симптомы отравления уменьшаются.
 
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