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Немецкие врачи о Навальном: в коме, подключен к аппарату ИВЛ
Источник материала: Партизан
Политик находится в стабильном состоянии, симптомы отравления уменьшаются.
Однако пока врачи не берутся предсказывать возможные долгосрочные последствия для его здоровья.
Клиника «Шарите» (Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС)
Состояние оппозиционера Алексея Навального остается стабильным, говорится в сообщении берлинской клиники «Шарите»,
Он все еще находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Симптомы, вызванные отравлением ингибиторами холинэстеразы, уменьшаются, сообщили в клинике.
«Состояние его здоровья остается тяжелым, без какой-либо серьезной опасности для его жизни. Какие-либо отдаленные последствия тяжелого отравления пациента пока неясны», — заявили в «Шарите».
В больнице также подчеркнули, что лечащие врачи оппозиционера поддерживают тесный контакт с женой Навального Юлией.
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Политик находится в стабильном состоянии, симптомы отравления уменьшаются.
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