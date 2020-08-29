Когда в обычную школу — уже не вариант. Смотрите, какое частное образование получают дети в Беларуси

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта wallbox.ru

В преддверии нового учебного года сделали подборку историй о том, как открываются частные школы. О том, как педагоги ищут свое призвание, что думают о государственной системе образования и чему на самом деле нужно учить детей в ХХI веке — читайте в этих материалах.

Сегодня был еще один день, когда вы ненавидели свою работу, но терпели. А этот парень не смирился

Вы приходите на работу, и вы уже уставший. Возвращаетесь из отпуска, как будто не отдыхали вовсе. Деньги перестают радовать, сил нет, появляются проблемы с друзьями, семьей, близкими. Все это приводит к мысли, что вы занимаетесь не тем, чем хотите на самом деле.



Фото из личного архива Андрея Василевского

Такая история произошла у Андрея Василевского — 33-летнего предпринимателя из Минска. Он перепробовал несколько бизнесов, но ни один не принес длительного чувства удовлетворения. Спустя годы поиска он нашел дело, которое ему по душе.

«Я захотел, чтобы в моей школе дети учились не столько предметам, сколько жизненным навыкам, смыслам, образам действий и мышления, ценностям, которые помогут им стать счастливыми (а не умными, богатыми, успешными…), найти себя и свое призвание с детства (а скорее, не забыть)».

О том, как искал себя, Андрей рассказывает в этом материале.

Ушла из начальников в помощники воспитателя, чтобы открыть свой бизнес

Екатерина Владимирова руководила отделом маркетинга в инжиниринговой компании и никогда не думала о том, что будет работать с детьми, пока ей не предложили партнерство в частном детском саду. Так 6 лет назад в ее жизни начались перемены, которые привели к созданию собственного проекта — частного детского сада и школы «Перемена».



Фото предоставлено автором

«Прежде чем открыть бизнес, я прошла школу „молодого бойца“ — ушла со своей должности в помощники воспитателя детского сада, параллельно получая профильное образование в Академии последипломного образования. Изучала все нюансы, сложности и тонкости работы с детьми. Было непросто, но очень интересно. Например, теперь я знаю, что ребенок должен все время узнавать что-то новое, такова его природа. При этом ему совершенно все равно: заниматься ерундой или играть в развивающую игру. Поэтому правильно направить — это основная задача опытного взрослого. В процессе обучения я окончательно поняла, что работа с детьми — мое настоящее призвание».

О том, как пережить болезненный раскол с партнером, сохранив команду и уверенность в своих силах, Екатерина рассказала «Про бизнес» в материале .

«Мама, когда уже мы пойдем в твою школу?»: как заработать на образовании по-новому, история Stembridge

Директор по HR крупной компании и двое основателей частного детского сада лично друг друга не знали, просто много лет жили в одном городе. У них был круг общих знакомых, их дети были примерно одного возраста. И, параллельно, герои истории давно обдумывали идею частной школы.



Фото из архива компании

Традиционные подходы к образованию устаревают, назрела необходимость в новых методах, которые развивают навыки критического мышления, работы в команде и других компетенций XXI века. Так родилась школа для детей Stembridge.

«О том, что традиционная школа устарела, мы слышим со всех сторон. Родители недовольны, учителя стонут. Образовательные ивенты по обмену опытом набирают обороты, на бизнес-конференциях по всему миру обсуждается, чему и как нужно учить детей сегодня, чтобы они имели шансы на успех в мире, о котором мы на сегодняшний день очень мало что можем сказать.

Мы с другими соучредителями объединились на фоне понимания, что наша школа должна учить детей жить в условиях высокой скорости, перемен и неопределенности. Мы поставили целью развивать компетенции мышления: самостоятельного, критического и креативного и другие навыки XXI века».



Скриншот: презентация Stembridge

Как сделать общеобразовательную школу инновационным и актуальным и при этом работающим устойчивым бизнесом — опытом поделилась соучредитель и один из авторов проекта Наталья Искорцева.

«Академический подход к образованию устарел». Как создается частная STEAM-школа

Сергей Дивин, после того как почти 15 лет проработал генеральным директором компании EPAM в Беларуси, переключился на собственные проекты и занимается ими уже около 6 лет. Все они связаны с образованием — потому что эта тема его особенно волнует.



Сергей Дивин. Фото: Алексей Пискун, probusiness.io

«Я плотно занимаюсь СТЕМ-образованием, создавая и развивая проекты компьютерной академии „ШАГ“, Академии креативных технологий для девочек IT Princess. Поэтому выбор направления STEAM был для меня логичным продолжением для реализации и в школьном формате. Еще одна система образования, которая мне интересна, — 4С.

Сама идея создания школы пришла мне пару лет назад, когда в ходе зарубежных поездок я познакомился с форматом IB-образования . Это сильно отличалось от моих представлений о школьном образовании, и я посвятил много времени изучению того, как все это устроено, на каких принципах работает. Для меня IB-система похожа на маленький университет, где дети учатся на проектной основе, проводят исследования, пишут эссе, учатся самостоятельно думать.

Учитывая, что я по своему складу — делатель, я не стал откладывать проект в долгий ящик и год назад начал составлять бизнес-план, чтобы понять масштаб экономики проекта. Как только вышел на базовые цифры по затратам на аренду, оборудование, питание, фонд оплаты персонала, тут же начал собирать команду…»

О том, какой будет эта школа и как ее принципы могут повлиять на систему образования в целом, Сергей Дивин рассказал «Про бизнес».

Студенты скинулись по $ 2500 и открыли детскую школу английского — а теперь готовы учить и взрослых

Ивану Ковалевскому и Артуру Барабанову было по 20 лет, когда они решили открыть свою школу. Наиболее удачным направлением им показался английский для детей — на этой идее они и остановились. Собрали накопленные $ 5000, и уже через четыре месяца в их школе начались занятия.



Иван Ковалевский (справа) и Артур Барабанов. Фото из личного архива

«Мы начали в мае 2015 года с анализа рынка. Нам было по 20 лет. Проработали бизнес-план — окупаемость отличная, деньги есть. Решили подготовить 1000 листовок, раздать их на улице и замерить отклик. Если будет хотя бы 100 звонков — значит, работать можно. Мы никогда так не ошибались. Не позвонил никто.

Первый звонок с листовок случился через 2 недели. Но мы решили, что продолжим, несмотря ни на что. Рискнем!»

О том, как начинали и как развивают этот бизнес, ребята рассказывают в нашем материале .

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