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Акция «За Лукашенко!» глазами известного российского журналиста

29.08.2020 12:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ruptly.tv

В Минске начал работать известный российский журналист из «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Свой первый материал он подготовил с оппозиционных  и провластных мероприятий, прошедших в минувшую пятницу. А назвал он его «Когда нечего терять, кроме своих велоцепей», впечатлившись  подготовкой и участниками велопробега под красно-зелеными флагами. .

«Я отдавал должное способностям сторонников Александра Лукашенко сопротивляться, временами казалось, неизбежному. Они не дремали (а точнее, с некоторых пор проснулись) и придумывали новые формы собственного протеста. Так, изобрели вот велосипед», - цитата из статьи Колесникова.

Полностью материал здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске начал работать известный российский журналист из «Коммерсанта» Андрей Колесников.
 
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