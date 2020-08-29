За Месси ПСЖ намерен побороться. Владельцы клуба одобрили сделку









Как пишет sports.ru со ссылкой на Diario Sport, ПСЖ всерьез намерен побороться за аргентинца. Французский клуб долго обдумывал эту сделку, и владельцы клуба ее одобрили.





Руководство ПСЖ считает, что подписание Месси – важный стратегический ход. В клубе полагают, что в случае такого трансфера Неймар и Килиан Мбаппе без раздумий согласятся продлить контракты с клубом.





Окончательное решение должен принять сам Месси. Ожидается, что предложения игроку могут сделать "Ман Сити" и "Интер".



