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За Месси ПСЖ намерен побороться. Владельцы клуба одобрили сделку

29.08.2020 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард "Барселоны" Лионель Месси хочет сменить клуб этим летом.



Как пишет sports.ru со ссылкой на Diario Sport, ПСЖ всерьез намерен побороться за аргентинца. Французский клуб долго обдумывал эту сделку, и владельцы клуба ее одобрили.

Руководство ПСЖ считает, что подписание Месси – важный стратегический ход. В клубе полагают, что в случае такого трансфера Неймар и Килиан Мбаппе без раздумий согласятся продлить контракты с клубом.

Окончательное решение должен принять сам Месси. Ожидается, что предложения игроку могут сделать "Ман Сити" и "Интер".
 
 
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси хочет сменить клуб этим летом.
 
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