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За Месси ПСЖ намерен побороться. Владельцы клуба одобрили сделку
Источник материала: Партизан
Форвард "Барселоны" Лионель Месси хочет сменить клуб этим летом.
Как пишет sports.ru со ссылкой на Diario Sport, ПСЖ всерьез намерен побороться за аргентинца. Французский клуб долго обдумывал эту сделку, и владельцы клуба ее одобрили.
Руководство ПСЖ считает, что подписание Месси – важный стратегический ход. В клубе полагают, что в случае такого трансфера Неймар и Килиан Мбаппе без раздумий согласятся продлить контракты с клубом.
Окончательное решение должен принять сам Месси. Ожидается, что предложения игроку могут сделать "Ман Сити" и "Интер".
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси хочет сменить клуб этим летом.
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