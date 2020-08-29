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Белорусские военные стали вторыми в конкурсе РХБЗ на АрМИ-2020
29.08.2020 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг – Sputnik. Команда белорусских военнослужащих вместе с военными КНР стала второй на конкурсе экипажей химической разведки "Безопасная среда" Армейских международных игр.
В конкурсе принимали участие команды девяти стран – Китая, России, Беларуси, Вьетнама, Армении, Лаоса, Узбекистана, Лаоса, Мозамбика и Камбоджи.
Во время конкурса химики проходили специальный маршрут, оборудованный площадками для отбора проб грунта, разыскивали источники радиации на технике и местности, занимались определением отравляющих веществ в воздухе и спецобработкой машин.
Лучшей на полигоне "Песочное", расположенном в Костромской области, была признана команда Вооруженных сил России.
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Лучшей на полигоне "Песочное", расположенном в Костромской области, была признана команда Вооруженных сил России.
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