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Белорусские военные стали вторыми в конкурсе РХБЗ на АрМИ-2020

29.08.2020 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Команда белорусских военнослужащих вместе с военными КНР стала второй на конкурсе экипажей химической разведки "Безопасная среда" Армейских международных игр.

© Sputnik
Открытие выставки "Армия-2020" и международных армейских игр – видео

В конкурсе принимали участие команды девяти стран – Китая, России, Беларуси, Вьетнама, Армении, Лаоса, Узбекистана, Лаоса, Мозамбика и Камбоджи.

Во время конкурса химики проходили специальный маршрут, оборудованный площадками для отбора проб грунта, разыскивали источники радиации на технике и местности, занимались определением отравляющих веществ в воздухе и спецобработкой машин.

Лучшей на полигоне "Песочное", расположенном в Костромской области, была признана команда Вооруженных сил России.

 
Теги: Минск
 
 
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Лучшей на полигоне "Песочное", расположенном в Костромской области, была признана команда Вооруженных сил России.
 
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