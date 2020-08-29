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Автоколонна ехала в аэропорт и уронила флаг — было опасно (видео)
Источник материала: Onliner
Если дата заливки видео на YouTube верна, то дело было сегодня. Автор видео под ником Monster92 ехал по трассе, ведущей в аэропорт. Перед ним ехала автоколонна с флагами государственной символики. В какой-то момент один из автомобилей потерял знамя.
Автомобилю, который ехал перед автором видео, пришлось резко затормозить. «Вот так создают аварийную обстановку», — прокомментировал он, успев сбросить скорость. Тем временем вся автоколонна остановилась, чтобы спасти флаг.
Отметим, что на этот раз автомобили из автоколонны не скрывали свои регистрационные знаки.
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Если дата заливки видео на YouTube верна, то дело было сегодня. Автор видео под ником Monster92 ехал по трассе, ведущей в аэропорт. Перед ним ехала автоколонна с флагами...
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