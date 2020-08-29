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Автоколонна ехала в аэропорт и уронила флаг — было опасно (видео)

29.08.2020 17:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если дата заливки видео на YouTube верна, то дело было сегодня. Автор видео под ником Monster92 ехал по трассе, ведущей в аэропорт. Перед ним ехала автоколонна с флагами государственной символики. В какой-то момент один из автомобилей потерял знамя.

Автомобилю, который ехал перед автором видео, пришлось резко затормозить. «Вот так создают аварийную обстановку», — прокомментировал он, успев сбросить скорость. Тем временем вся автоколонна остановилась, чтобы спасти флаг.

Отметим, что на этот раз автомобили из автоколонны не скрывали свои регистрационные знаки.

 
 
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Если дата заливки видео на YouTube верна, то дело было сегодня. Автор видео под ником Monster92 ехал по трассе, ведущей в аэропорт. Перед ним ехала автоколонна с флагами...
 
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