Автоколонна ехала в аэропорт и уронила флаг — было опасно (видео)

Источник материала: Onliner

Если дата заливки видео на YouTube верна, то дело было сегодня. Автор видео под ником Monster92 ехал по трассе, ведущей в аэропорт. Перед ним ехала автоколонна с флагами государственной символики. В какой-то момент один из автомобилей потерял знамя.

Автомобилю, который ехал перед автором видео, пришлось резко затормозить. «Вот так создают аварийную обстановку», — прокомментировал он, успев сбросить скорость. Тем временем вся автоколонна остановилась, чтобы спасти флаг.

Отметим, что на этот раз автомобили из автоколонны не скрывали свои регистрационные знаки.