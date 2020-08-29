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Экс-премьер Украины Николай Азаров: мой канал на Youtube был заблокирован за поддержку Беларуси
Источник материала: ОНТ
Канал бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова на Youtube был заблокирован в ночь с пятницы на субботу после
На канале Николая Азарова было 226 тысяч подписчиков, общий просмотр материалов и комментариев составлял более 55 миллионов.
Политик также сообщил, что уже создал новый
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Канал бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова на Youtube был заблокирован в ночь с пятницы на субботу после интервью программе «Марков. Ничего...
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