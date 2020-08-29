Экс-премьер Украины Николай Азаров: мой канал на Youtube был заблокирован за поддержку Беларуси

Источник материала: ОНТ

Канал бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова на Youtube был заблокирован в ночь с пятницы на субботу после интервью программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook. Он считает, что это – месть за поддержку Александра Лукашенко.

На канале Николая Азарова было 226 тысяч подписчиков, общий просмотр материалов и комментариев составлял более 55 миллионов.









Политик также сообщил, что уже создал новый канал на Youtube, отметив, что готов к тому, что его тоже закроют. Николай Азаров призвал подписываться на его страницы в других социальных сетях.

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