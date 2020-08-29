Более 500 грузовиков стоят в очередях на границе со странами ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Более 500 грузовых автомобилей стоят в очередях на границе со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

По последней информации, очереди есть некоторых пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей. Всего там скопилось более 530 фур.

Так, на белорусско-литовской границе больше всего машин находятся в пункте пропуска "Каменный Лог" - свыше 150. В пункте пропуска "Привалка" - более 130, в "Бенякони" - более 100. В "Котловке" очередь из 60 грузовиков.

На границе Беларуси с Латвией более 40 большегрузов стоят в пункте пропуска "Григоровщина", в пункте пропуска "Урбаны" - более 10.

На белорусско-польской границе ситуация самая спокойная. Только в пункте пропуска "Козловичи" выезда в Польшу ждут более 40 грузовых авто.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.