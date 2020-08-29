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В Минске при освещении марша женщин задержаны съемочная группа "Радыё Свабода" и журналист Deutsche Welle

29.08.2020 18:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Съемочная группа "Радыё Свабода" — журналист Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик — задержаны милицией прямо в живом эфире.

В Минске при освещении марша женщин задержаны съемочная группа "Радыё Свабода" и журналист Deutsche Welle
Задержание журналистов "Свабоды". Фото: tut.by.

Они вели стрим с акции женщин, которая проходит 29 августа в районе площади Победы в Минске. В марше участвует несколько тысяч человек. Мероприятие было анонсировано в соцсетях как "Гранд-парад женских миротворческих сил", который проводится для того, "чтобы напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка".

Акция началась в 16.00. Съемочная группа "Радыё Свабода" сопровождала участниц акции с самого начала, а также сообщила о задержании как минимум трех мужчин. Журналисты вели стрим в течение примерно 40 минут. В момент задержания был слышен голос Алеся Пилецкого, который представился: "Журналисты "Радыё Свабода". Затем он добавил: "На этом мы заканчиваем наш стрим".

Задержан также освещавший акцию корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский.

Телефон журналиста отключен, однако, как сообщила БелаПАН его жена Ольга Быковская, Павлюк успел с ней связаться и сообщить, что его везут в УВД Октябрьского района Минска. По словам супруги корреспондента, его задержали в районе площади Якуба Коласа.

Таким образом, белорусская милиция продолжает задерживать журналистов, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества прекратить прессинг на представителей негосударственных СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Съемочная группа "Радыё Свабода" — журналист Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик — задержаны милицией прямо в живом эфире.
 
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