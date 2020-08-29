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В Минске при освещении марша женщин задержаны съемочная группа "Радыё Свабода" и журналист Deutsche Welle
Источник материала: Навiны
Съемочная группа "Радыё Свабода" — журналист Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик — задержаны милицией прямо в живом эфире.
Они вели стрим с акции женщин, которая проходит 29 августа в районе площади Победы в Минске. В марше участвует несколько тысяч человек. Мероприятие было анонсировано в соцсетях как "Гранд-парад женских миротворческих сил", который проводится для того, "чтобы напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка".
Акция началась в 16.00. Съемочная группа "Радыё Свабода" сопровождала участниц акции с самого начала, а также сообщила о задержании как минимум трех мужчин. Журналисты вели стрим в течение примерно 40 минут. В момент задержания был слышен голос Алеся Пилецкого, который представился: "Журналисты "Радыё Свабода". Затем он добавил: "На этом мы заканчиваем наш стрим".
Задержан также освещавший акцию корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский.
Телефон журналиста отключен, однако, как сообщила
Таким образом, белорусская милиция продолжает задерживать журналистов, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества прекратить прессинг на представителей негосударственных СМИ.
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В Минске при освещении марша женщин задержаны съемочная группа "Радыё Свабода" и журналист Deutsche Welle
Съемочная группа "Радыё Свабода" — журналист Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик — задержаны милицией прямо в живом эфире.
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