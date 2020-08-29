|
В Крыму 16 тысяч абонентов остались без газа – возможно, на несколько дней
Источник материала: ОНТ
Жители Крыма в результате поломки газопровода остались без газа. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на портал организации «Крымгазсети».
ЧП произошло в пятницу 28 августа – был поврежден подземный газопровод в селе Гвардейское, рядом с Симферополем. Сообщается, что причиной этого стали несанкционированные земляные работы в охранной зоне сетей газораспределения.
Чтобы справиться с аварией, газовщикам пришлось перекрыть газ 16 тысячам пользователей.
На месте аварии проводятся восстановительные работы, сообщается, что в ближайшие дни неполадка должна быть исправлена, а до этого людям придется сидеть без газа.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Крыма в результате поломки газопровода остались без газа. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на портал организации «Крымгазсети». ЧП произошло в пятницу 28...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)