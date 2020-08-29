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В Крыму 16 тысяч абонентов остались без газа – возможно, на несколько дней

29.08.2020 21:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Крыму 16 тысяч абонентов остались без газа – возможно, на несколько дней

Жители Крыма в результате поломки газопровода остались без газа. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на портал организации «Крымгазсети».

ЧП произошло в пятницу 28 августа – был поврежден подземный газопровод в селе Гвардейское, рядом с Симферополем. Сообщается, что причиной этого стали несанкционированные земляные работы в охранной зоне сетей газораспределения.

Чтобы справиться с аварией, газовщикам пришлось перекрыть газ 16 тысячам пользователей.

На месте аварии проводятся восстановительные работы, сообщается, что в ближайшие дни неполадка должна быть исправлена, а до этого людям придется сидеть без газа.

 

Фото: pixabay

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Жители Крыма в результате поломки газопровода остались без газа. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на портал организации «Крымгазсети». ЧП произошло в пятницу 28...
 
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