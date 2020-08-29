Виктория Азаренко стала победительницей турнира в Нью-Йорке

Сегодня в Нью-Йорке завершился WESTERN & SOUTHERN OPEN — турнир WTA категории Premier 5, призовой фонд которого составлял 1 950 079 долларов. Его победительницей стала белоруска Виктория Азаренко.





В матче за титул Виктория Азаренко (59 WTA) должна была сыграть против Наоми Осаки (10 WTA, 4) из Японии. Но, увы, финальный матч не состоялся из-за отказа японской теннисистки. Как сообщается в официальном заявлении организаторов турнира, Осака снялась с матча по причине травмы подколенного сухожилия левой ноги.

«Мне жаль, что я вынуждена завершить турнир из-за травмы, — говорит Осака. — Вчера на тай-брейке второго сета я потянул левое подколенное сухожилие, и оно не восстановилось за ночь, как я надеялась. Это была эмоциональная неделя, и я хочу поблагодарить всех за поддержку».

Напомним, что в первом круге одиночного разряда Виктория Азаренко (59 WTA) одержала убедительную победу над Донной Векич (24 WTA, 15) из Хорватии — 6:2, 6:3. В матче второго круга одиночного разряда белоруска одолела Каролину Гарсия (49 WTA) из Франции — 6:2, 7:6(8). В следующих раундах Виктория была сильнее француженки Ализе Корне (60 WTA) — 6:4, 7:5, Онс Жабер (39 WTA) из Туниса — 7:6(9), 6:2 и Йоханна Конта (15 WTA, 8) из Великобритании — 4:6, 6:4, 6:1.

Отметим, что в 2013 году Азаренко уже становилась победительницей этого турнира. Для Виктории титул в Нью-Йорке стал 21-м в профессиональной карьере и первым с 2016 года.