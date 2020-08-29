В Минске прошел большой автопробег в поддержку мира и спокойствия

Источник материала: ОНТ

За Беларусь! Которую мы любим, гордимся и никому не отдадим. С такими слоганами всё больше людей выходят на улицы, чтобы поддержать родную страну.

Пройти пешком, проехать на велосипеде или автомобиле. Сегодня всем желающим – зелёный свет. И самыми масштабными событиями нынешней субботы стали автомобильные пробеги. Тысячи автомобилистов с государственной символикой выехали на столичные проспекты, прокатились по кольцу вокруг Минска.

На площадке у аквапарка в Минске всё меньше парковочных мест и совсем не осталось места равнодушию. Белорусы съехались со всей страны, чтобы держать один единственный курс – во имя мира, безопасности и спокойствия в стране.

Организатора у автопробега в поддержку мирной Беларуси как такового нет. Есть разве что несколько активных человек, у которых появилась идея поддержать тех, кто хочет сохранить то, что так долго все вместе строили – идею эту стихийно подхватили белорусы.

Заместитель председателя Федерации шахмат решил – автопробег обязательно должен быть по-настоящему громким. Водрузив огромную колонку на машину – получилось и настроение поддержать, и высказать таким способом свою позицию.

В одной колонне люди разных профессий. Примкнуть к пробегу решили спортсмены и артисты.

Алёна Ланская, заслуженная артистка Беларуси: «Знаете, мне безумно приятно сегодня принимать участие в этом автопробеге республиканском. Дело в том, что мне кажется, что именно здесь и проявляются наша сила, внутренняя уверенность белорусского народа, действительно благодарного, искреннего. Того, кто умеет ценить, кто уже прожил жизнь и, соответственно, за плечами уже есть опыт. Поэтому очень важно сейчас хранить то, что у тебя есть».

Есть и такие, кто усердно готовился. Огромный красно-зеленый флаг развернули прямо перед стартом. Многие заправили полный бак и присоединились по пути. Решили не оставаться в стороне и оказать максимальную поддержку.

Участники автопробега «За единую Беларусь» сходятся во мнении: важно напомнить, что Беларусь от намеченного маршрута отклоняться не собирается.

Считанные минуты до старта. Участники автопробега уже готовы выдвинуться по маршруту. Зацепив Минскую кольцевую, колона проедет по главным проспектам столицы – Независимости и Победителей. И вернется на исходную.

В пути – почти час. Колона автомобилей растянулась на несколько километров. В Беларуси, признаются участники автопробега, есть место разным мнениям, говорить о которых можно и даже нужно. Но никак не должно быть места лобовым столкновениям в обществе и разделению белорусов на «своих» и «чужих». Призывы к миру и стабильности звучали сегодня и у подножия Кургана славы.

Здесь, у мемориала, также собрались неравнодушные белорусы. Много семейных пар. Кто как не они знают: спокойная жизнь и счастье детей дорого стоит.

Сергей и Ольга примчали из Логойского района. Даже живя в деревне, супруги не могли остаться в стороне.

Сотрудники ГАИ насчитали шесть сотен на старте, ещё 400 автомобилей присоединились по пути. На пике колонна растянулась на 22 километра! Водители отложили дела и домашние хлопоты и прокатались от Кургана в сторону аэропорта, затем по М1, М14, а дальше по второй кольцевой вернулись к обелиску. Без сигналов, нарушений и пробок – мирно и спокойно. За единение устраивают не только автопробеги. По всей стране продолжаются и митинги. Накануне красно-зелёными флагами заполнились улицы Кобрина, Светлогорска и Островца. Небезразличные белорусы понимают важность момента и не молчат о своей гражданской позиции.

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