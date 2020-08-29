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В Минске прошел большой автопробег в поддержку мира и спокойствия
Источник материала: ОНТ
За Беларусь! Которую мы любим, гордимся и никому не отдадим. С такими слоганами всё больше людей выходят на улицы, чтобы поддержать родную страну.
Пройти пешком, проехать на велосипеде или автомобиле. Сегодня всем желающим – зелёный свет. И самыми масштабными событиями нынешней субботы стали автомобильные пробеги. Тысячи автомобилистов с государственной символикой выехали на столичные проспекты, прокатились по кольцу вокруг Минска.
На площадке у аквапарка в Минске всё меньше парковочных мест и совсем не осталось места равнодушию. Белорусы съехались со всей страны, чтобы держать один единственный курс – во имя мира, безопасности и спокойствия в стране.
Организатора у автопробега в поддержку мирной Беларуси как такового нет. Есть разве что несколько активных человек, у которых появилась идея поддержать тех, кто хочет сохранить то, что так долго все вместе строили – идею эту стихийно подхватили белорусы.
Заместитель председателя Федерации шахмат решил – автопробег обязательно должен быть по-настоящему громким. Водрузив огромную колонку на машину – получилось и настроение поддержать, и высказать таким способом свою позицию.
В одной колонне люди разных профессий. Примкнуть к пробегу решили спортсмены и артисты.
Есть и такие, кто усердно готовился. Огромный красно-зеленый флаг развернули прямо перед стартом. Многие заправили полный бак и присоединились по пути. Решили не оставаться в стороне и оказать максимальную поддержку.
Участники автопробега «За единую Беларусь» сходятся во мнении: важно напомнить, что Беларусь от намеченного маршрута отклоняться не собирается.
Считанные минуты до старта. Участники автопробега уже готовы выдвинуться по маршруту. Зацепив Минскую кольцевую, колона проедет по главным проспектам столицы – Независимости и Победителей. И вернется на исходную.
В пути – почти час. Колона автомобилей растянулась на несколько километров. В Беларуси, признаются участники автопробега, есть место разным мнениям, говорить о которых можно и даже нужно. Но никак не должно быть места лобовым столкновениям в обществе и разделению белорусов на «своих» и «чужих». Призывы к миру и стабильности звучали сегодня и у подножия Кургана славы.
Здесь, у мемориала, также собрались неравнодушные белорусы. Много семейных пар. Кто как не они знают: спокойная жизнь и счастье детей дорого стоит.
Сергей и Ольга примчали из Логойского района. Даже живя в деревне, супруги не могли остаться в стороне.
Сотрудники ГАИ насчитали шесть сотен на старте, ещё 400 автомобилей присоединились по пути. На пике колонна растянулась на 22 километра! Водители отложили дела и домашние хлопоты и прокатались от Кургана в сторону аэропорта, затем по М1, М14, а дальше по второй кольцевой вернулись к обелиску. Без сигналов, нарушений и пробок – мирно и спокойно. За единение устраивают не только автопробеги. По всей стране продолжаются и митинги. Накануне красно-зелёными флагами заполнились улицы Кобрина, Светлогорска и Островца. Небезразличные белорусы понимают важность момента и не молчат о своей гражданской позиции.
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За Беларусь! Которую мы любим, гордимся и никому не отдадим. С такими слоганами всё больше людей выходят на улицы, чтобы поддержать родную страну. Пройти пешком,...
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