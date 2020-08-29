|
Boeing 767 потерпел аварию в аэропорту Румынии
Источник материала: ОНТ
Авиасудно Boeing 767, которое летело по спецрейсу, в пятницу потерпело в аварию. Это случилось в аэропорту «Аурел Влайку», расположенном в пригороде Бэнясэ (Румыния). Об этом
Там со ссылкой на представителя Национальной компании аэропорта Бухареста сообщили, что самолет повредил основные стойки шасси.
Во время аварии на борту летели 84 пассажира. Никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы, сейчас их жизни – вне опасности. Ведется расследование.
По информации сайта BoardingPass.ro, авиасудно летело из Кабула и после заправки должно было взять курс на Вашингтон.
После инцидента «Аурел Влайку» временно закрыт, все самолеты пока перенаправляются на посадку в Отопень.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиасудно Boeing 767, которое летело по спецрейсу, в пятницу потерпело в аварию. Это случилось в аэропорту «Аурел Влайку», расположенном в пригороде Бэнясэ (Румыния). Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)