Boeing 767 потерпел аварию в аэропорту Румынии

Источник материала: ОНТ

Авиасудно Boeing 767, которое летело по спецрейсу, в пятницу потерпело в аварию. Это случилось в аэропорту «Аурел Влайку», расположенном в пригороде Бэнясэ (Румыния). Об этом пишет агентство Agerpres.

Там со ссылкой на представителя Национальной компании аэропорта Бухареста сообщили, что самолет повредил основные стойки шасси.

Во время аварии на борту летели 84 пассажира. Никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы, сейчас их жизни – вне опасности. Ведется расследование.

По информации сайта BoardingPass.ro, авиасудно летело из Кабула и после заправки должно было взять курс на Вашингтон.

После инцидента «Аурел Влайку» временно закрыт, все самолеты пока перенаправляются на посадку в Отопень.





Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram