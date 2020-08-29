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СК Беларуси запускает новый фейк о Координационном совете
Источник материала: АФН
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов нижней палаты парламента.
"Установлено, что указание по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов поступили в Координационный совет из-за рубежа. Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании", - заявил в эфире телеканала зомбоящика секретный "оперативный сотрудник".
Он же утверждает, что давление осуществляется "через отдельных членов Координационного совета, а также через ряд телеграмм-каналов".
"С одной стороны, развивается кампания по отзыву депутатов, (…) с другой стороны – депутатов призывают отказаться от своих полномочий под угрозой расправы над ними, их детьми, родными и близкими", - заявил телеканал, передает
Сегодня член президиума Координационного совета Павел Латушко поддержал общественную инициативу об отзыве депутатов парламента и местных советов.
"У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и утратили доверие избирателей. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели", - сказал Латушко.
"Мы считаем, что сегодня никто не может оставаться в стороне. Депутаты не имеют права бездействовать, когда в стране нарушаются законы. Депутаты не могут бездействовать, когда насилуют людей. Депутаты обязаны защищать интересы своих избирателей и нести ответственность за свое бездействие", - заявил Латушко.
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Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов нижней палаты парламента.
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