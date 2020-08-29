Проливные дожди в Монголии наносят разрушения

Источник материала: ОНТ

В результате продолжительных ливней крупнейшие реки Монголии грозят выйти из берегов – уровень воды в них превышает допустимые нормы. Об этом передает Синьхуа, ссылаясь на сообщение пресс-службы Института метеорологии и гидрологии Монголии.

В частности, в реках Сэлэнгэ, Туул, Хэрлэн, Онон, Орхон, Улиастай и Ховд уровень воды уже выше допустимой нормы на 30-80 сантиметров.

Непогода обрушилась на Монголию на этой неделе. Дожди уже серьезно повредили инфраструктуру. Частично пострадали автомобильные дороги.

По прогнозам синоптиков, до конца лета по большей части страны будут продолжать наносить урон сильные ливни с грозами.

Фото AP Photo

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