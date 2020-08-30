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Суд обязал москвичку, рассказавшую в Сетях о побоях, выплатить мужу компенсацию

30.08.2020 08:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Москвичка Ирина Шишова, рассказавшая в Facebook о домашнем насилии со стороны бывшего мужа, должна выплатить ему порядка 10 тысяч российских рублей компенсации (примерно 357 бел. р.) Об этом она сообщила в своих соцсетях.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

— По решению судьи «честь и достоинство» Жени были мной ущемлены и стоят 10 300, — написала Ирина. Адвокат Виктория Дергунова уточнила, что такую сумму женщину обязали выплатить за фразу «нанес побои» в посте.

— Суд вынес прецедентное для России решение для всех жертв домашнего насилия в России, сказав, что вы не имеете права говорить о том, что вас били, пока вы не получите об этом соответствующий судебный акт, — говорит адвокат.

Запись в фейсбуке была опубликована в октябре 2019 года. По словам женщины, экс-супруг ворвался в дом, где она была с детьми, «напугал всех и отмутузил, вернее, оказывается, это называется «нанес побои». В полицейском протоколе сказано, мужчина «толкал, тряс, хватал за руки, причинив физическую боль, а также телесные повреждения в виде ушибов» бывшей жене и несовершеннолетней дочери, сообщает Esquire.ru


Фото: страница Ирины Шишовой в Facebook

По информации издания, муж Ирины, Евгений Живов, экс-заместитель главы инвесткомпании «Альфа-Капитал», обвинения отрицает. В беседе с Baza он заявил, что бывшая супруга четыре месяца скрывала от него детей, хотя по решению суда они должны были полгода жить с ним. В день, описанный Ириной в Facebook, он пришел их проведать.

Спустя пять дней после публикации Ирины «Альфа-Капитал» объявил, что Евгений Живов больше не является их сотрудником.

 
 
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Москвичка Ирина Шишова, рассказавшая в Facebook о домашнем насилии со стороны бывшего мужа, должна выплатить ему порядка 10 тысяч российских рублей компенсации...
 
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