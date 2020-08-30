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Суд обязал москвичку, рассказавшую в Сетях о побоях, выплатить мужу компенсацию
Источник материала: Tut.by
Москвичка Ирина Шишова, рассказавшая в Facebook о домашнем насилии со стороны бывшего мужа, должна выплатить ему порядка 10 тысяч российских рублей компенсации (примерно 357 бел. р.) Об этом она
— По решению судьи «честь и достоинство» Жени были мной ущемлены и стоят 10 300, — написала Ирина. Адвокат Виктория Дергунова
— Суд вынес прецедентное для России решение для всех жертв домашнего насилия в России, сказав, что вы не имеете права говорить о том, что вас били, пока вы не получите об этом соответствующий судебный акт, — говорит адвокат.
Запись в фейсбуке была
По информации издания, муж Ирины, Евгений Живов, экс-заместитель главы инвесткомпании «Альфа-Капитал», обвинения отрицает. В беседе с Baza он
Спустя пять дней после публикации Ирины «Альфа-Капитал»
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Москвичка Ирина Шишова, рассказавшая в Facebook о домашнем насилии со стороны бывшего мужа, должна выплатить ему порядка 10 тысяч российских рублей компенсации...
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