ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

18 лет без хозяина. Семья преобразила заброшенную дачу

30.08.2020 08:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В моем понимании интерьер дачи не должен быть похож на городское жилье. Прекрасный вариант — натуральное дерево, все его тона и проявления. Только яркие предметы интерьера (шторы, скатерти, постельное белье) покупаю в Jusk, но до прошлого года его не было в Могилеве, поэтому ездила в Минск.













Изначально дом был 75 кв. м, после всех реконструкций — 120 кв. м. Супруги пристроили ванную, расширили второй этаж, увеличили крышу.

В зале диван у нас старый, я просто отдала его на перетяжку. А белую мебель купила в «Ами-Мебель». У меня получается так: зашла и купила. Долго что-то не ищу, все выходит само собой. Но вот с декором совсем другая история. Большинства популярных магазинов, таких как Zara Home, H&M, нет у нас. Поэтому часто заказываем, просим друзей привезти, и получается, что покупаем кота в мешке. И одновременно хорошо, что у нас нет таких магазинов: я бы там всю свою зарплату оставляла, — смеется Алеся.

Печку супруги думали сносить, так как делали пол с подогревом и обшивали дом внутри. Но потом поняли, что им нравится, как она вписывается в комнату. Строитель обложил ее специальной плиткой, которая сможет выдерживать температуру. И теперь семья не отрицает, что будет пользоваться ей.

18 лет без хозяина. Семья преобразила заброшенную дачу

Проблемы с интернетом и прекрасный вид из окна, когда моешь посуду

У нас маленькая кухня. Изначально я не представляла, как тут можно все расставить. И даже сейчас была бы не против увеличить в ширину хотя бы на метр. Когда мастера разводили электрику, у меня спрашивали, где нужны розетки, но визуализации и мебели на кухне еще не было, потому я сказала: «Там и там». В итоге розетки закрыли кухонные шкафчики. Свободная розетка только одна: там либо чайник, либо хлебопечка.

18 лет без хозяина. Семья преобразила заброшенную дачу

Многие говорят, что на кухне нужен телевизор, — не нужен, если из окна вид на твой участок и лес. Моешь посуду и любуешься.





Чтобы поставить всю сантехнику, пришлось бурить скважину. Кстати, скоро для бани будут и вторую делать. Сантехнику тоже купили, недолго выбирая. Хотели вместо душевой ванную, но она не помещалась. А предметы декора Алеся закупает до сих пор.







Лестница на второй этаж пока не доделана, к нам едут деревянные бруски. А наверху коридор и две спальни — дочки и моя с мужем. Я думала сделать еще комнату для старшей дочки, но она говорила, что ей не нужна, теперь с мужем часто приезжают и остаются ночевать в зале.

18 лет без хозяина. Семья преобразила заброшенную дачу

Младшая дочка сама занимается интерьером в своей комнате. Ей комфортно было провести здесь лето — нашла друзей. Вначале ездили практически каждый день в Могилев, Алеся на работу, дочка к репетиторам. Но последнее время сидят здесь.

Со связью проблема. Даже свет относительно недавно провели, он попросту особо не нужен здешним жильцам. Благодаря мне стала два раза в неделю автолавка приезжать. А интернет никому не нужен. Поэтому вопрос для нас остается открытым. Но мы уже знаем, где и как сидеть, чтобы все загрузилось.







«На следующий год планирую купить перепелок»

На следующий год Алеся планирует закупить кур или перепелок. Думала и индюшат, но их проблемно будет отдать по осени, а сами могилевчане столько не съедят. Перепелкам уже место выделила у сарая.

— Был период, когда я хотела отказаться от участка и его постройки. Осенью того года я попала в аварию, когда ехала на дачу. И когда уже лежала на вытяжке, не могла представить, как я еще раз поеду на дачу. Мне казалось, что это знак и нужно отпустить и больше не ездить, — вспоминает те события женщина.











Теперь ее отдушина — огород. Казалось бы, ковыряться в земле еще с зимы, сажать семена не может быть интересно. Но теперь у Алеси стоит парник и небольшая теплица.





Если помидорами и огурцами уже никого не удивишь, то я так радуюсь, что у меня выросли баклажаны. Это такая терапия, что здесь можно выйти и абстрагироваться от всего. Растения люблю, у меня миграция всех растений. Несколько раз за год пересаживаю.

За 2020 год семья доделала спальню: обшили вагонкой, сделали пол, развели электричество и обставили мебелью. Отремонтировали коридор на втором этаже, там теперь есть гардеробная.

18 лет без хозяина. Семья преобразила заброшенную дачу

18 лет без хозяина. Семья преобразила заброшенную дачу

18 лет без хозяина. Семья преобразила заброшенную дачу

Сейчас будем утеплять и обшивать дом снаружи, материал уже привезли. Думала пристроить веранду на втором этаже, но это еще только планы. А в спальне хочу сделать фальшь-балкон, на улице — перголу и поставить диван. Честно, у нас не особо получалось экономить, поэтому построить дом с нуля было бы дешевле, чем ремонтировать старый.

Осенью семья займется постройкой бани.




18 лет без хозяина. Семья преобразила заброшенную дачу

На весь ремонт семья потратила порядка $30 тысяч, в эту сумму входят:

  • Крыша с утеплением — $7200;
  • Ванная — $5000;
  • Сважина — $1300;
  • Забор — $2500;
  • Имитация бруса — $7 за кв. м;
  • Работа мастера — $1300 (комната дочери);
  • Кухня — $1300;
  • Выходная дверь — $500;
  • Окна — $3000.

Читайте также:

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 лет участок Алеси был заброшен. Как и дом, который прилагался к наделу. Совсем неожиданно для себя семья переложила пол в большой комнате: старый сгнил. После...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд обязал москвичку, рассказавшую в Сетях о побоях, выплатить мужу компенсацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика