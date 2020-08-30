18 лет без хозяина. Семья преобразила заброшенную дачу

Источник материала: Onliner

— В моем понимании интерьер дачи не должен быть похож на городское жилье. Прекрасный вариант — натуральное дерево, все его тона и проявления. Только яркие предметы интерьера (шторы, скатерти, постельное белье) покупаю в Jusk, но до прошлого года его не было в Могилеве, поэтому ездила в Минск.



























Изначально дом был 75 кв. м, после всех реконструкций — 120 кв. м. Супруги пристроили ванную, расширили второй этаж, увеличили крышу.

— В зале диван у нас старый, я просто отдала его на перетяжку. А белую мебель купила в «Ами-Мебель». У меня получается так: зашла и купила. Долго что-то не ищу, все выходит само собой. Но вот с декором совсем другая история. Большинства популярных магазинов, таких как Zara Home, H&M, нет у нас. Поэтому часто заказываем, просим друзей привезти, и получается, что покупаем кота в мешке. И одновременно хорошо, что у нас нет таких магазинов: я бы там всю свою зарплату оставляла, — смеется Алеся.

Печку супруги думали сносить, так как делали пол с подогревом и обшивали дом внутри. Но потом поняли, что им нравится, как она вписывается в комнату. Строитель обложил ее специальной плиткой, которая сможет выдерживать температуру. И теперь семья не отрицает, что будет пользоваться ей.





Проблемы с интернетом и прекрасный вид из окна, когда моешь посуду

— У нас маленькая кухня. Изначально я не представляла, как тут можно все расставить. И даже сейчас была бы не против увеличить в ширину хотя бы на метр. Когда мастера разводили электрику, у меня спрашивали, где нужны розетки, но визуализации и мебели на кухне еще не было, потому я сказала: «Там и там». В итоге розетки закрыли кухонные шкафчики. Свободная розетка только одна: там либо чайник, либо хлебопечка.





Многие говорят, что на кухне нужен телевизор, — не нужен, если из окна вид на твой участок и лес. Моешь посуду и любуешься.











Чтобы поставить всю сантехнику, пришлось бурить скважину. Кстати, скоро для бани будут и вторую делать. Сантехнику тоже купили, недолго выбирая. Хотели вместо душевой ванную, но она не помещалась. А предметы декора Алеся закупает до сих пор.















— Лестница на второй этаж пока не доделана, к нам едут деревянные бруски. А наверху коридор и две спальни — дочки и моя с мужем. Я думала сделать еще комнату для старшей дочки, но она говорила, что ей не нужна, теперь с мужем часто приезжают и остаются ночевать в зале.





Младшая дочка сама занимается интерьером в своей комнате. Ей комфортно было провести здесь лето — нашла друзей. Вначале ездили практически каждый день в Могилев, Алеся на работу, дочка к репетиторам. Но последнее время сидят здесь.

— Со связью проблема. Даже свет относительно недавно провели, он попросту особо не нужен здешним жильцам. Благодаря мне стала два раза в неделю автолавка приезжать. А интернет никому не нужен. Поэтому вопрос для нас остается открытым. Но мы уже знаем, где и как сидеть, чтобы все загрузилось.















«На следующий год планирую купить перепелок»

На следующий год Алеся планирует закупить кур или перепелок. Думала и индюшат, но их проблемно будет отдать по осени, а сами могилевчане столько не съедят. Перепелкам уже место выделила у сарая.

— Был период, когда я хотела отказаться от участка и его постройки. Осенью того года я попала в аварию, когда ехала на дачу. И когда уже лежала на вытяжке, не могла представить, как я еще раз поеду на дачу. Мне казалось, что это знак и нужно отпустить и больше не ездить, — вспоминает те события женщина.























Теперь ее отдушина — огород. Казалось бы, ковыряться в земле еще с зимы, сажать семена не может быть интересно. Но теперь у Алеси стоит парник и небольшая теплица.











— Если помидорами и огурцами уже никого не удивишь, то я так радуюсь, что у меня выросли баклажаны. Это такая терапия, что здесь можно выйти и абстрагироваться от всего. Растения люблю, у меня миграция всех растений. Несколько раз за год пересаживаю.

За 2020 год семья доделала спальню: обшили вагонкой, сделали пол, развели электричество и обставили мебелью. Отремонтировали коридор на втором этаже, там теперь есть гардеробная.













— Сейчас будем утеплять и обшивать дом снаружи, материал уже привезли. Думала пристроить веранду на втором этаже, но это еще только планы. А в спальне хочу сделать фальшь-балкон, на улице — перголу и поставить диван. Честно, у нас не особо получалось экономить, поэтому построить дом с нуля было бы дешевле, чем ремонтировать старый.

Осенью семья займется постройкой бани.













На весь ремонт семья потратила порядка $30 тысяч, в эту сумму входят:

Крыша с утеплением — $7200;

Ванная — $5000;

Сважина — $1300;

Забор — $2500;

Имитация бруса — $7 за кв. м;

Работа мастера — $1300 (комната дочери);

Кухня — $1300;

Выходная дверь — $500;

Окна — $3000.

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