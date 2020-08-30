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Какие курсы валют выставили в обменниках 30 августа и в каких банках выгоднее всего сдавать валюту

30.08.2020 11:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самый выгодный курс покупки доллара сейчас — 2,752 рубля, а евро — 3,275 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие какие курсы доллара и евро выставили обменники и в каких банках выгоднее всего сдавать валюту.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,85 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — Paritetbank и Абсолютбанк — 2,752 рубля и 2,76 рубля соответственно.

Уточним, что курс валют может отличаться в разных обменниках одного и того же банка.

Американскую валюты выгоднее всего сдавать в Абсолютбанк и Paritetbank — 2,73 рубля и 2,725 рубля соответственно.

Курс продажи банком евро выше всего в Белагропромбанке — 3,354 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке и Paritetbank (3,275 рубля и 3,277 рубля).

Сдавать евро выгоднее всего в Абсолютбанк и Paritetbank — 3,225 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Самый выгодный курс покупки доллара сейчас - 2,752 рубля, а евро - 3,275 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие какие курсы доллара и евро выставили обменники и в каких банках...
 
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