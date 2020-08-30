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Утро в Минске: площадь Независимости взята под охрану

30.08.2020 11:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодняшнее утро в Минске началось с дождя и ограждений. Последние появились на площади Независимости. За ограждениями под дождем стоит милиция. Со стороны площади Мясникова и улицы Бобруйской видны автобусы, водометы, автозаки и машины с колючей проволокой.

Утро в Минске: площадь Независимости взята под охрану
Утро в Минске: площадь Независимости взята под охрану

По словам корреспондентов Onliner, возле Красного костела заметны прихожане, однако по состоянию на 10:30 попасть на площадь Независимости затруднительно: от перехода у гостиницы «Минск» прохожих отправляют к Главпочтамту, мост со стороны Московской также перекрыт для прохода.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодняшнее утро в Минске началось с дождя и ограждений. Последние появились на площади Независимости. За ограждениями под дождем стоит милиция. Со стороны...
 
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